聽新聞
test
0:00 / 0:00
百件頂級藝術盆栽台南土城聖母廟登場 總價逾數千萬元
台南土城正統鹿耳門聖母廟與台南市盆栽協會共同主辦的台南市盆栽展覽，參賽作品超過130盆，創下新高，今年選出1總冠軍9金14銀22銅，總冠軍由「大品」組，蔣宜勳的黃槿作品獲得。作品將展出至9月15日中午，中秋連假期間每天下午2點半到4點還有名家現場創作，歡迎遊客踴躍參觀，共享藝術盛宴。
廟方表示，此次展覽邀集全國頂級藝術盆栽作品集聚一堂，參與件數超過130盆，組別分為超大品、大品、中品、蓆式（兩個小品盆栽組合）、成組(很多小品組合)、創意盆栽、花果系列、文人雅士等9組，邀請盆栽協會全國總會的專業評審精心評比，各組遴選出金、銀、銅牌獎後，還會在所有金牌得主中再次評選出「年度總冠軍」，競爭激烈。
今年獲選參展的「盆栽明星」都是備受呵護，多數價值都在百萬以上，其中不乏數百萬身價的頂級盆栽，以超過130件展品來計算，展場內總價逾數千萬，每個盆景都加入藝術山水之構圖，體現大自然流雲之景，各有千秋，值得細細欣賞品味。
正統鹿耳門聖母廟主委王增榮表示，盆栽展在鹿耳門聖母廟已經舉辦十幾年，聖母廟長期與盆栽藝術結合，希望讓大家能在這裡感受宗教與藝文雙重饗宴，趁著中秋佳節前來參香禮拜、欣賞盆栽展，身心靈都得到庇佑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言