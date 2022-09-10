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中秋連假 玩麗寶第2人只要20元 豐原太百逛街兼看展

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
豐原太平洋百貨祭出「花語茶藏藝術聯展」，顧客逛街血拼之餘也能陶冶心性，放慢腳步欣賞在地山城藝術家的作品。圖／豐原太平洋百貨提供
豐原太平洋百貨祭出「花語茶藏藝術聯展」，顧客逛街血拼之餘也能陶冶心性，放慢腳步欣賞在地山城藝術家的作品。圖／豐原太平洋百貨提供

今天是中秋連假第2天，中部知名麗寶樂園渡假村湧現人潮，不少遊客衝著園內中秋連假活動「第二人只要20元銅板價」而來，直呼雙園都要玩；豐原太平洋百貨祭出「花語茶藏藝術聯展」，顧客逛街血拼之餘也能陶冶心性，放慢腳步欣賞在地山城藝術家的作品。

麗寶樂園渡假區表示，今天是中秋連假第2天，中部地區天氣情郎好天氣，不少遊客趁機來馬拉灣消暑渡假，一早湧入一波購票排隊潮，有許多遠從北部、南部的遊客一早就到樂園排隊。

麗寶樂園推出「中秋連假第二人只要20元銅板價」活動，許多遊客把握難得假期，「雙園都要玩」，樂園預估雙樂園人潮近萬，渡假區整體人潮約3、4萬人。

豐原太平洋百貨即日起至9月19日止，與在地藝廊「藏山101」聯合企劃「花語茶藏藝術聯展」，在4樓貴婦時裝樓層規劃藝術快閃空間，邀請陶藝名家施繼堯、現代水墨藝術家江心靜、知名花藝師詹惟棋聯合展出。

豐原太平洋百貨深耕在地31年，豐原太平洋百貨董事長連錦表示，除了引進優質品牌商品、升級服務顧客場域，這次與故鄉豐原為藝術基地的「藏山101」合作，不定期規劃快閃活動，讓顧客在逛街時，豐富眼、耳、鼻、舌、身的感知，打開五感美學的購物新體驗。

「花語茶藏藝術聯展」位於貴婦時裝樓層(4樓上扶梯中島處)，現場展售藏山101代理的藏家級陶藝花器、茶器作品、和現代水墨畫作，假日將結合茶席品茗。

即日起到9月20日正值秋裝登場卡友回饋活動，凡於1樓鞋區、2至6樓男女裝當日單筆購物滿2000元，可享吉利卡點數3倍送。

豐原太平洋百貨祭出「花語茶藏藝術聯展」，顧客逛街血拼之餘也能陶冶心性，放慢腳步欣賞在地山城藝術家的作品。圖／豐原太平洋百貨提供
豐原太平洋百貨祭出「花語茶藏藝術聯展」，顧客逛街血拼之餘也能陶冶心性，放慢腳步欣賞在地山城藝術家的作品。圖／豐原太平洋百貨提供
豐原太平洋百貨祭出「花語茶藏藝術聯展」，顧客逛街血拼之餘也能陶冶心性，放慢腳步欣賞在地山城藝術家的作品。圖／豐原太平洋百貨提供
豐原太平洋百貨祭出「花語茶藏藝術聯展」，顧客逛街血拼之餘也能陶冶心性，放慢腳步欣賞在地山城藝術家的作品。圖／豐原太平洋百貨提供
豐原太平洋百貨祭出「花語茶藏藝術聯展」，顧客逛街血拼之餘也能陶冶心性，放慢腳步欣賞在地山城藝術家的作品。圖／豐原太平洋百貨提供
豐原太平洋百貨祭出「花語茶藏藝術聯展」，顧客逛街血拼之餘也能陶冶心性，放慢腳步欣賞在地山城藝術家的作品。圖／豐原太平洋百貨提供
中部知名麗寶樂園渡假村一早湧現人潮，不少遊客衝著園內中秋連假活動「第二人只要20元銅板價」而來，直呼雙園都要玩。圖／麗寶樂園渡假村提供
中部知名麗寶樂園渡假村一早湧現人潮，不少遊客衝著園內中秋連假活動「第二人只要20元銅板價」而來，直呼雙園都要玩。圖／麗寶樂園渡假村提供
中部知名麗寶樂園渡假村一早湧現人潮，不少遊客衝著園內中秋連假活動「第二人只要20元銅板價」而來，直呼雙園都要玩。圖／麗寶樂園渡假村提供
中部知名麗寶樂園渡假村一早湧現人潮，不少遊客衝著園內中秋連假活動「第二人只要20元銅板價」而來，直呼雙園都要玩。圖／麗寶樂園渡假村提供
中部知名麗寶樂園渡假村一早湧現人潮，不少遊客衝著園內中秋連假活動「第二人只要20元銅板價」而來，直呼雙園都要玩。圖／麗寶樂園渡假村提供
中部知名麗寶樂園渡假村一早湧現人潮，不少遊客衝著園內中秋連假活動「第二人只要20元銅板價」而來，直呼雙園都要玩。圖／麗寶樂園渡假村提供
中部知名麗寶樂園渡假村一早湧現人潮，不少遊客衝著園內中秋連假活動「第二人只要20元銅板價」而來，直呼雙園都要玩。圖／麗寶樂園渡假村提供
中部知名麗寶樂園渡假村一早湧現人潮，不少遊客衝著園內中秋連假活動「第二人只要20元銅板價」而來，直呼雙園都要玩。圖／麗寶樂園渡假村提供

連假 中秋 麗寶樂園

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