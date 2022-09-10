影／天然抱石領路者 開疆拓土記錄百條路線

攀岩運動於2020東京奧運正式納入比賽項目，開始有更多的人知道這項運動，全世界的攀岩人口和攀岩館也急速增加，台灣也不例外。攀岩大致可以區分成「上攀」和「抱石」，攀登距離長，使用繩索系統保護攀爬者的稱為「上攀」。攀爬高度較低，於地面使用軟墊緩衝墜落衝擊的稱作「抱石」。台灣大多數民眾都是從室內抱石館開始入門，對攀爬人工岩點習以為常，但不知道原來戶外天然的岩石也可以「抱」，而且還有一群人犧牲自己的假日，熱血投身於開發戶外路線並且樂此不疲。

護理師吳華倫數年前，有次在日本比賽之後，跟著日本岩友到當地體驗天然抱石，從此開啟了對攀爬天然石頭的熱情。吳華倫身邊慢慢聚集志同道合的戶外攀岩愛好者，組成台灣天然抱石(Taiwan Outdoor Bouldering)團隊，在全台灣開發並記錄天然抱石路線。

TOB團隊2019年出版的「台灣天然抱石」是國內第一本戶外抱石指南，記載南澳碧侯、三峽大豹、竹山瑞龍、南投平瀨天然抱石場，共238條路抱石路線。吳華倫表示目前TOB團隊有6個區域正在進行開發，除了新的路線外，TOB團隊目前也著手拍攝路線的攀爬方式，記錄於臉書「台灣天然抱石 Taiwan Outdoor bouldering」和影音平台，讓有需要的人能獲得更清楚的相關資訊。