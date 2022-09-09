怪奇比莉化身Femme Fatale 演繹GUCCI墨鏡廣告有夠謎

無論季節、無論身形，太陽眼鏡永遠是一年四季中，隨時常備的絕佳單品。古馳（GUCCI）近日邀請美國歌手怪奇比莉（Billie Eilish）拍攝了一只懸疑短片，在影片中怪奇比莉化身成「致命女性（Femme Fatale）」，展開一段奇遇，而GUCCI 2022眼鏡系列形象廣告也藉此向1940到1950年代流行的黑色電影（Film Noir）氛圍致敬，展開一段神秘、無法定義的懸疑旅程。

在這段僅54秒的短影片中，怪奇比莉正開著一台淺藍色的美式跑車往山間駛去，未料到她竟被另一台螢光桃紅、同樣風格的美式跑車跟蹤尾隨，仔細一看：桃紅色跑車上駕駛座的竟然是另一個怪奇比莉？只見兩個比莉分別戴上了相似風格、但不同細節的GUCCI太陽眼鏡，巧合的是，兩台車在影片一半之處的27秒時停駐在一可遠眺洛杉磯絕美夜景的山坡邊，讓人聯想到電影《越來越愛你》的眼熟場景。然而當兩個比莉交會時會發生什麼事情？整段影片已可在古馳（GUCCI）的官方Youtube頻道中欣賞，待人親自解鎖謎題。

所謂的「致命女性」是因「黑色電影」所發展出，常見於犯罪或偵探類型電影的詞彙。它意指某名獨具魅力但神祕難測女子，將帶來潛在的危險性，一如怪奇比莉在戴上太陽眼鏡後狂野、神祕的印象。而怪奇比莉配戴的墨鏡中，其中一款黑色醋酸纖維Caravan太陽眼鏡選擇在鏡腳點綴以搶眼的GUCCI金色字樣，黑金奢華；而另一款1970年代大為風行的「貓眼」款則以粉紅果凍色格外突出，並讓怪奇比莉選擇鏤空的GG Logo蕾絲上衣與造型美甲搭配，甜美也叛逆。

目前GUCCI 2022全系列太陽眼鏡目前暫無官方售價，可逕行前往GUCCI台北101、微風廣場等專賣店，直接洽詢。