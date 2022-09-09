街頭 X 復古！MiTCH首席顧問高橋雄介 解析2022秋冬時尚趨勢

以日本流行文化為主軸的日系服飾第一站「MiTCH」，汲取Mix & Match的精神，嚴選日本、韓國、歐美等近200個服飾及生活品牌，為消費者打造更多元、更個性化的日系穿搭靈感。日前MiTCH邀請首席顧問高橋雄介及BEAMS、UNITED ARROWS、URBAN RESEARCH等3大日系選品店首度同台解析2022秋冬流行趨勢。從疫情期間吹起的Normcore極簡風到Y2K千禧潮流，本季MiTCH更嚴選4大推薦品牌，一站購足質感混搭風格。MiTCH即日起至9月13日推出「2022秋裝上市」，限時享免運優惠，消費滿額加碼贈MiTCH LOGO限量皮質捲尺。

MiTCH首席顧問高橋雄介表示，居家辦公與線上課程愈來愈普遍，讓外出與居家的界線逐漸模糊，也反映在消費領域的改變，人們開始追求舒適不複雜的單品，如同近年持續流行的「Normcore極簡風」，是由Normal、Hardcore兩個字所組成，沒有任何花俏的元素，僅利用俐落版型與剪裁，打造簡約舒適又不失品味的穿搭風格，再適當配戴件簡單配飾，修飾臉部、頸部線條，讓氣色更加分。

今年隨著大眾逐漸回歸正常生活，時尚圈也奮力揮別疫後陰霾，解析2022年秋冬流行趨勢關鍵字：街頭 X 復古，高橋雄介指出近年高端精品伸展台吹起「Street Style 街頭風」，傳統時尚工藝與街頭潮流元素的相互融合風潮席捲全球，甚至延燒至日本，帶動裏原宿、嘻哈、滑板文化等豐富多彩的街頭風重新流行。此外，東西方女星、時尚網紅都愛的千禧年「Y2K」風格持續延燒時尚圈，Vintage復古風的透膚感上衣、墊肩西裝、變形泡泡袖皆為本季必備元素，色彩則以霓虹色 、多彩、拼布等大膽前衛風格為主。

MiTCH同時邀請到站上3大日系選品品牌BEAMS、UNITED ARROWS、URBAN RESEARCH交流秋冬時尚趨勢，BEAMS台灣董事伊藤雄一郎表示，這一季BEAMS男裝將90年代的OUTDOOR STYLE重新詮釋，顏色以大地色為主要配色；BEAMS BOY融合美國1980年代運動風格，將傳統風的單品或材質融入到運動造型中；Ray BEAMS則以橙色和藍色爲主，透過幾何花紋、Fuzzy面料，勾勒出令人懷念的nostalgic和帥氣高雅chic風格提案。

UNITED ARROWS台灣總經理森本裕史提到，本季UNITED ARROWS男女裝皆以經典、傳統不羈等元素，將英倫格紋圖案、多樣風貌的針織單品等傳統感材質及花紋，以新的版型尺寸呈現，並可搭配如紅色、橘色、綠色等強烈的撞色，營造全新的流行風格。

URBAN RESEARCH台灣總經理菱川直哉表示，URBAN RESEARCH今年秋冬以「urban nostalgy」為本季設計理念，主打「新復古」的風格，現代可愛並同時兼具復古的設計感及懷舊的色彩，以復古西裝外套 、蕾絲及懷舊印花的設計，搭配上低彩度的紫（Very Peri）和綠完美詮釋。而URBAN RESEARCH旗下的居家休閒品牌DOORS，女裝以後疫情解封及自由的社會風氣為設計背景，並將「a feeling of liberation解放感」的氛圍注入在商品中，男裝則以《The Breakfast club》美國高中爲背景的電影，展現90年代美式校園休閒氛圍，將復古元素融入設計中，並添加棕色、綠色等季節色，打造令人懷念卻又嶄新的美式復古風潮。

MiTCH秋冬女裝延續日系經典多層次穿搭精神，引進背心式洋裝、透膚系內搭上衣、不規則剪裁針織衫等單品；男裝則以象徵街頭塗鴉的滑板背心、寬褲等休閒風格服飾，以及多口袋設計、機能性兼具的防風外套，強調戶外風格單品。高橋雄介精選本季MiTCH站上CLANE、NOICE、Ungrid、DDP等品牌，詮釋「簡約清新、質感設計與休閒街頭」穿搭風格。

MiTCH引進日本時尚教主松本惠奈主理品牌CLANE，也是目前高橋顧問擔任營運長的高人氣品牌，以「ORIGINAL STANDARD」為概念，運用簡單的花樣、素材及設計為主，強調實穿性。「撞色線條透膚長袖上衣」恰到好處的透膚設計加上延伸至袖口開衩設計線條，呈現優雅時尚感，下身搭配「2WAY軍裝風寬褲裙」，腰間鈕扣設計可以隨心變換成長裙或寬褲，獨特兩穿設計豐富穿搭趣味。

韓國人氣男神朴敘俊的私服愛牌NOICE，以傳統工裝精神，結合寬鬆剪裁輪廓，是休閒舒適與設計兼具的單品，外著「多口袋工裝機能連帽外套」拉鍊口袋提升機能性，口袋金釦翻蓋設計增添復古率性風格，褲裝穿著上寬下窄的「燈芯絨打褶錐形長褲」，燈心絨材質輕鬆營造濃厚古著氛圍。

廣受日本年輕女性喜愛、在台灣也擁有高人氣的時尚品牌Ungrid，致力打造充滿質感的休閒新樣貌，「寬版落肩直條紋襯衫」以寬大版型搭配醒目亮色條紋設計，搭配「立體緹花褶皺長裙」以立體緹花織法設計，呈現前後不同造型的修身輪廓，具現代休閒感，外套則搭配「雙排釦寬版西裝外套」，可拆式墊肩及袖子反摺，時尚品味度再提升。

源自法國的街頭工裝品牌DDP，不僅保留創立時的鮮活街頭感，更結合「法式氛圍」的日常穿搭風格。「復古排釦工裝夾克」輪廓簡潔，採用具良好光澤度及厚實手感的混紡棉料，質感滿分，內著「Bordeaux刺繡長袖上衣」純棉材質親膚舒適，無論單穿或內搭皆合適；下身著用「刺繡logo直筒滑板褲」，直筒版型顯得俐落有型。