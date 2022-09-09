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流沙吐司來了！Isaac韓國奶油吐司專賣店 限量開賣

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
來自韓國的Isaac將於9/12到10/10限時推出「流沙系列吐司」。圖／Isaac提供
來自韓國的Isaac將於9/12到10/10限時推出「流沙系列吐司」。圖／Isaac提供

中秋連假開跑，不少人正沉迷在流沙月餅鹹甜爆漿的滋味中，來自韓國的Isaac將於9/12到10/10限時推出「流沙系列吐司」，包含「流沙走心培根」及「油條花枝走心流沙」兩款。此外，看準韓流熱度持續發燒，Isaac也於9/12在台大小福商場開幕全新分店，台北吐司控們又多一種早餐選擇。

這款新品是從近年流行的「流心月餅」發想而來，Isaac韓國奶油吐司讓流心與吐司碰撞出全新火花，其中，「流沙走心培根」是香煎培根搭配厚實歐姆蛋及香濃起司，最後淋上以鹹蛋黃特製的鹹甜流沙，爆漿口感讓人一試難忘；另一款「油條花枝走心流沙」則選用澎湖當地新鮮的花枝，切丁後漿鑲入油條，外酥內軟的口感佐以流沙醬，風味鹹甜。

1995年創立於韓國的Isaac，在韓國有超過800間門市，並開至澳門、香港，2016年引進台灣，目前共有10家門市，9/12第11家分店將於台大小福商場開幕。

Isaac品牌獨家調製的醬料微酸微甜，搭配韓國奶油煎烤的吐司，香脆口感是其最迷人之處，店內除能同步享用韓國的6大熱銷商品外，也推出台灣在地食材製作的新品，現共有17種產品。

台大 月餅

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