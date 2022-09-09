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盤點飯店秋季下午茶！台灣食材入列、避人潮也能在家吃

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台北遠東香格里拉即起在38樓馬可波羅酒廊推出「粉紅公益下午茶」。圖／台北遠東提供
台北遠東香格里拉即起在38樓馬可波羅酒廊推出「粉紅公益下午茶」。圖／台北遠東提供

涼風徐來，秋天腳步漸近，飯店的下午茶也換上新裝，台灣秋季食材入列之外，色彩與造型也充滿秋日氣息；台北晶華酒店更貼近疫後需求，主打可外帶的星級下午茶。

台北文華東方酒店1樓「青隅」迎接秋日的到來，即起至10月16日推出秋季限定的「旬味秋色」下午茶饗宴，行政西點主廚趙崇曦 (Kevin Chiu)嚴選柿子、文旦、芋頭等時令盛產，打造系列香氣迷人的精緻美點，包括大甲芋頭麻糬馬卡龍、文旦芒果椰子慕斯、紅豆杏仁蛋糕佐柿子醬等，充滿風雅韻味。

響應國際乳癌防治，台北遠東香格里拉再度以行動支持Marie Claire美麗佳人「裙襬澎澎RUN」，即起在38樓馬可波羅酒廊推出「粉紅公益下午茶」，除了享用充滿粉紅力量的茶點還能做公益，台北遠東香格里拉將捐出下午茶銷售淨利的15%予財團法人台灣癌症研究發展基金會。下午茶內含7款特製甜點、5款精緻鹹點、當季水果與粉紅氣泡酒一杯，10月30日前每周六、日限定供應。

台北寒舍艾美酒店北緯二十五即起至10月31日，每日下午2~6點也限量推出「午後茶漾」雙人下午茶，特別推薦芒果費南雪、青葡萄香緹塔、黑莓巧克力蛋糕。凡點用下午茶，加碼贈「粉紅香檳紅茶」乙瓶。

台北君悅酒店執行總主廚陳萬欽親率寶艾西餐廳與點心房廚藝團隊，聯手獻上「星球‧Planet 雙人下午茶」。以巧手妙工，將台灣在地小農蔬果調和成銀河，創作出絕美5大行星、百分百「全植」美點，10月30日前每周六、日下午3~5點限量推出。例如，象徵充沛的愛的金星代表「金箔百合燕麥」、「椰香起司沙布蕾」；代表幸運之神的木星有「奇異果莎莎」、「芭樂蘆筍塔」，風味多樣。

此外，持續推陳出新的「晶華美食到你家」，即日起邀請到世界頂尖調酒大賽冠軍吳盈憲Nick Wu以各式經典調酒的元素入饌，攜手晶華法籍點心行政主廚裴洛偉推出「Regent X Bar Mood Nick Wu─經典雞尾酒風格下午茶」，共計有摩西多馬卡龍、三葉草千層酥、粉紅佳人奶酪、鳳梨可樂達起司蛋糕等10款翻轉調酒元素小點，於台北晶華酒店2樓上庭酒廊以及「晶華美食到你家」美食外帶外送平台接受預訂。

台北君悅酒店寶艾西餐廳的「星球Planet」雙人蔬食午茶。圖／台北君悅提供
台北君悅酒店寶艾西餐廳的「星球Planet」雙人蔬食午茶。圖／台北君悅提供
台北寒舍艾美北緯二十五「午後茶漾雙人下午茶」。圖／台北寒舍艾美提供
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台北文華東方酒店青隅「旬味秋色」下午茶饗宴，讓賓客度過甜蜜愜意的午後時光。圖／台北文華東方提供
台北文華東方酒店青隅「旬味秋色」下午茶饗宴，讓賓客度過甜蜜愜意的午後時光。圖／台北文華東方提供
晶華經典雞尾酒風格下午茶。圖／晶華酒店提供
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下午茶 酒店

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