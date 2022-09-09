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日藥本舖攜手群創光電 布局「AI藥妝科技店」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
日藥本舖攜手群創光電布局AI藥妝科技店，圖為43吋聲控、觸控雙模式「AI藥師」。圖／日藥本舖提供
日藥本舖攜手群創光電布局AI藥妝科技店，圖為43吋聲控、觸控雙模式「AI藥師」。圖／日藥本舖提供

群創光電積極布局智慧零售，攜手日藥本舖打造5G、AIoT藥妝科技店，踏進設置上百個顯示螢幕的日藥本舖南京西路總店，AI影像辨識與聲控、觸控回饋引導消費者挑選商品，人工智慧打造實體與虛擬商城導購，讓消費體驗再升級。

數位轉型、科技藥妝是連鎖藥妝競爭力之鑰，群創光電攜手日藥本舖解決連鎖藥局痛點，包括「魔法貨架」將上萬種指示用藥、保健品及上千個美妝品進行3D建模，群創60cm、90cm觸控長條屏與36吋長條廣告螢幕，搭載AI影像辨識系統，設定攝影機依時段及特定時間，主動取得貨架上商品影像，即時感知商品樣態，自動更換貨架標籤，大幅減少店員勞務，店長亦可即時了解商品擺放位置正確與否，結合POS系統了解庫存動態。此外，「魔法貨架」整合內容管理系統（CMS），行銷活動更即時、更彈性。

整合數十萬個指示用藥資料庫的「AI藥師」功能更強大，群創43吋聲控、觸控雙模式KIOSK軟硬整合，彙整十大用藥問題，並串聯「魔法貨架」引導至推薦的產品櫃位。「AI藥師」可依照消費者點選路徑，幫助日藥本舖了解消費者選購偏好，調整重點商品。結合5G與Beacon微定位技術打造 「360度環場商城導購」，可針對經過南京總店方圓50公尺的消費者精準推播暢銷商品到消費者手機。

群創光電攜手冠捷科技、承鴻光電打造大尺寸彩色電子紙產業鏈， 28吋先進AceP（Advanced Color ePaper）高品質、全反射式的彩色電子紙顯示器首次跨足智慧藥妝連鎖。每日更新一次畫面表現，每年約可減少297公斤的二氧化碳排放。此次導入日藥本舖，取代傳統印刷紙張，躍升ESG企業永續示範場域。

日藥本舖攜手群創光電布局AI藥妝科技店，圖為3D影像辨識「魔法貨架」。圖／日藥本舖提供
日藥本舖攜手群創光電布局AI藥妝科技店，圖為3D影像辨識「魔法貨架」。圖／日藥本舖提供

AI 聲控 碳排放

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