英女王伊麗莎白二世辭世！五經典珠寶 紀念傳奇96載
英女王伊麗莎白二世昨日辭世，享壽96歲、舉世哀悼。英女王在位70年留給後世的除了睿智金句、風範，她身上的珠寶同樣令人讚嘆。而其中五組珠寶元素，分別代表了她成年、結婚、個人特質、領土範疇與英國王室，堪稱憶念英女王一生的重要亮點。
【18歲的生日禮物：Boucheron海水藍寶鑽石胸針】
第一件珠寶出自法國品牌Boucheron之手，是英女王雙親在1944年贈送給她的一對海水藍寶鑽石胸針，並為了紀念她18歲的生日禮物。這對胸針分別使用了橢圓形、矩形、圓形鑽石與海水藍寶裝飾，並散發鮮明的裝飾藝術（Art Deco）風格，直到2021年英女王都在不同重要場合使用，足見這枚胸針對她的特殊意義。
【來自印度大君的結婚祝福：Cartier鑽石項鍊】
而在英女王還沒成為英女王之前，1947年她的結婚更堪稱人生最重要的轉折點之一。這條項鍊是由一位印度大君獻上、由卡地亞倫敦製作的鑽石項鍊，以獻給英女王伊麗莎白二世的結婚禮物。鉑金項鍊共鑲嵌約300顆鑽石，目前除了收藏在英國王室典藏中，英女王也曾「借」給劍橋公爵夫人配戴，展現了她的大方無私。
【永遠的婉約和典雅：珍珠項鍊】
身為富可敵國的英女王，伊麗莎白二世似乎特別熱愛珍珠，無論是她年輕時的珍珠耳環，又或近年常配戴在身上的三排式珍珠項鍊，珍珠婉約、內斂的特質，也似反應出伊麗莎白二世一生親切的親民特質。
【大英國協的閃耀象徵：花草系四胸針套組】
或許不是伊麗莎白二世最奢華、最大件的珠寶收藏，但四組一套的花草系胸針，曾被英女王在不同場合配戴，並分別以玫瑰代表英格蘭，水仙花代表了威爾斯、三葉草代表了北愛爾蘭，以及法國百合代表了蘇格蘭，也象徵了大英國協的閃耀具現。
【永恆的英國王室見證：聖愛德華王冠】
如果只提一件珠寶卻能同時代表英女王與英國王室，肯定不容錯過的會是永恆經典的「聖愛德華王冠」（St. Edward's Crown）。皇冠製作於西元1661年，圓環加4道弓形拱的主體結構，並在四面鑲有十字架裝飾，全數鑲嵌444顆珍珠、鑽石與寶石。僅在是皇室成員的加冕用儀式中出現。隨著英女王伊麗莎白二世的辭世，新英王登基的時刻，我們是否能重新看到這枚王冠的登場？且讓人拭目以待。
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