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中秋連假首晚 淡水漁人碼頭煙火綻放2800顆

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
2022淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動地圖。圖／新北市漁業處提供
2022淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動地圖。圖／新北市漁業處提供

淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂系列活動首場今晚8點登場，今晚煙火秀配合中秋節慶設計月夕煙花主題燃放月亮、愛心造型3D煙火，施放時間共9分9秒、2800顆，其中1500顆為高空煙火。現場還有水舞聲光秀、情人橋光雕秀展演，新北市漁業處提醒民眾多搭乘大眾運輸工具。

今天首場煙火秀適逢中秋佳節，除了中秋造型煙火外，並搭配皇家煙火組曲，港內情人橋、木棧道及環港步道等為最佳賞煙火地點，河面上也有娛樂漁船、交通船業者帶著遊客在河上第一視角欣賞煙火。

今日煙火後還有水舞展演、情人橋光雕秀及樂團表演，水舞展演搭配「月亮代表我的心」、「一想到你啊」及「The prayer」3首曲目輪播，整點有情人橋光雕秀，而情人橋舞台區由異國風情雙人組合的Nite birds樂團，晚間將演奏「my heart will go on」及「城裡的月光」。

新北市漁業處表示，9月份接續舉辦4場漁港煙火秀，預估活動期間將可來約30萬人次。今年高空煙火秀，每場次都會有不同煙火造型主題及曲目。後面還有3場煙火秀分別在9月11、18、25日，每晚7時到9時30分每半小時也持續有水舞聲光秀。

今年漁人碼頭4場煙火秀皆於晚間8點施放，當日下午4點至晚間9點進行漁人碼頭周邊交通管制，管制之道路範圍包括觀海路、中正路二段、中正路二段51巷等，漁業處提醒民眾多搭乘大眾運輸前往，避免塞車之苦。

淡水漁人碼頭煙火秀將於中秋節連假起連續登場。圖／雄獅旅遊提供
淡水漁人碼頭煙火秀將於中秋節連假起連續登場。圖／雄獅旅遊提供

煙火秀 漁人碼頭

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