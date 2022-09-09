勞力士重返比莉珍金網球中心 續寫2022美網傳奇

隨著秋天的悄然來到，美國網球公開賽（US Open）將在9月11日（日）邁向高峰。今年勞力士（ROLEX）再度重返紐約擔任大會指定時計，而包含女單好手Iga Świątek、男子新秀Carlos Alcaraz等品牌代言人都在本屆闖入四強，也為大會、為勞力士帶來又一波的精彩亮點。

從8月29日開跑、將在9月11日結束的第142屆美國網球公開賽共有幾項特色。其一：緣起於1881年的賽事，是全球歷史最悠久的網球賽事之一，更是年度第四項、壓軸的大滿貫（Grand Slam®）賽事；其二，2022年正是位於比莉珍金網球中心（USTA Billie Jean King National Tennis Center）內Arthur Ashe Stadium球場落成的25周年，由於球場將可容納約23,500名觀眾，正可展現紐約「大都會」的活力熱情；其三，壓克力硬地的Arthur Ashe Stadium球場將讓球的回彈力高、因此比賽節奏緊湊難以預測，也考驗全世界網球好手的專注與爆發力。

勞力士與網球的歷史原點最早始於1978年品牌贊助四大公開賽之一的溫布頓錦標賽（The Championships, Wimbledon），而過去包含曾獲11次男單冠軍的傳奇名將Rod Laver、傳奇球后Chris Evert，與多次雄霸世界球王寶座的Roger Federer，都是勞力士的品牌代言人，並屢屢掀開職業網球與勞力士的嶄新一頁。

2022年美國網球公開賽中，現今排名第一的波蘭球后Iga Świątek或將成為勞力士品牌代言人中的「領路人」。昨日Iga Świątek甫闖入四強，並成為2016年以來首位闖入四強的大會第一種子；而另一男子小將、有「小蠻牛」之稱的Carlos Alcaraz則在歷經五盤大戰後擊退對手Jannik Sinner闖入四強，除了是其職涯首次進入四強，更以美國時間凌晨2點50分、寫下美網141年史上最晚終場紀錄。

事實上網球不僅考驗速度、強度，更是與時間對抗的無形競賽。例如Carlos Alcaraz與Jannik Sinner的對決便長達5小時又15分鐘，而Carlos Alcaraz前一場與Marin Cilic同樣打滿五盤，耗時長達3小時54分鐘。原來「路遙知馬力」不僅是成語，網球選手如何在動輒三小時起跳的高強度比賽中維持超人般水準？時間終將是無形的考驗關卡，一如勞力士腕表對精準度的超高要求：舉凡通過勞力士「頂級天文台認證」的表款，平均每日誤差都在正負兩秒之內。