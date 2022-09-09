中秋3天連假玩新北 藝文活動今晚起連續登場

今天為中秋連假第一天，新北市府各處也舉辦相關藝文活動，今晚間7點將由國家級藝文團隊唐美雲歌仔戲團獻演金鐘鉅作「天鵝宴」，於新莊區運動公園陽光草坪「新北巷弄藝起來」登場。

明天9月10日起也有多場活動，包括在土城斬龍山遺址文化公園，辦理經典國語演唱會，由符瓊音、羅平等唱將獻藝，帶給民眾國際級傳統表演藝術饗宴。

另外10日位於三重眷村園區的空軍三重一村，開展「2022新北市眷村文化節」為期一個月活動，上午10點開始舉辦「眷開新局-空軍三重一村活化啟動活動」，晚間7點有中秋賞月演唱會，邀請伍浩哲、江玉如等歌手，現場演唱國、台語經典歌曲，還有趣味剝柚子大賽。

10日當天還有「2022愛傳承關懷演唱會」是由新北市府與台灣優質生命協會共同舉辦，邀請老、中、青三代藝人，以及高齡長輩、身心障礙的朋友一起參加，下午2時在新北市府3樓演出。

11日在五股守讓堂辦理「新北市傳統藝師群像錄製發表會」，現場邀請鄭美老師透過說唱介紹此次參與群像錄製的14位藝師，傳統工藝包含傳統彩繪保存者莊武男及蔡龍進、木雕保存者洪耀輝、泥作工藝保存者楊瑞西及楊重家、製鉋工藝保存者詹益農以及仿古陶瓷保存者許朝宗。

新北文化局中秋活動懶人包：