英女王伊麗莎白二世辭世！讓世人永遠緬懷的「帽子時尚」

英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II），已由白金漢宮證實、於9月8日晚間辭世、享耆壽96歲，同時英國王室官方網站也即刻換上黑白畫面，留下簡約公告，表示國王和王后今晚將留於Balmoral，並於明日回返倫敦。

英女王一生傳奇，除了彩色套裝、睿智的金句，最常為人記憶的當屬她百變、幾不重複的大量帽飾。事實上，在幾個重要時刻我們都能看到英女王選擇以帽子造型、出席，像是當1977年、她登基25周年典禮上配戴的帽子是由Freddie Fox所設計，粉紅色的帽子、花蕾以及綠色帽穗，展現了色彩上的實驗與大膽；1981年當女王參加查爾斯王儲和戴安娜王妃典禮時，她選擇了一頂知更鳥藍色的帽子並搭配同色系禮服；此外像是1986年10月女王與菲利普親王前往中國登上長城、2002年的登基50週年金禧慶典，都能看到女王多變的帽子造型，而女王90歲時出席為她慶生的公開典禮，一身螢光綠色的套裝搭配帽子，讓人感受到的卻只有滿滿活力而無歲月的痕跡。更有今年6月的在位70周年時大典，女王則便選擇了一頂淺紫色、帶帽簷裝飾的寬邊帽，並和身上的珍珠項鍊，展現出清新、親民的氣息。

事實上，大英國協在內的國家包含英國、澳洲、紐西蘭多少都對帽子相當重視；部分原因來自於戴上帽子的英女王常被視為英國體面文化的具象象徵；舉凡出席公開重要場合，不但女王陛下、包含哈利凱特夫婦等英國皇室成員多會選擇一頂正式的帽子，以代表對活動本身的重視。

原來在英國文化中，帽子正是表達敬意的一環：例如脫下禮貌以向對方表示重視，同時從歐洲文化而來將頭髮視為隱密部位的觀念，也在日後演變成配戴帽子凸顯女性身份地位的象徵，加上可兼具遮陽、避（小）雨的功能，也讓帽子成為英女王的造型必備好物。

而從王公貴族興盛的帽子文化，其實也默默在英國民間扎根，例如歷史最早始自1711年的Royal Ascot Racecourse便於每年六月在倫敦近郊連續舉辦五天。場上除了馬賽奔馳激烈，男士一律以正式西裝出席、嚴禁短褲拖鞋，女士則多戴上各式花俏顏色與裝飾帽子，場邊再有最佳造型比賽。在此無分社會階級，但以優雅、風度、品味分高下，堪稱英國整年最盛大的「帽子」派對。

雖然英國常被視為古板、傳統的印象，但正是對帽子的重視，無形延伸出的禮儀文化與態度，或將是英國傳統文化、也是英女王留給世人的無形資產，得體、多變且高雅。

英女王伊麗莎白二世10件大事記

1926年：出生。

1947年：與菲利浦親王結婚。

1952年：因喬治六世繼承王位，並於隔年1953年6月於倫敦加冕。

1977年：登基25周年。

1981年：長子查爾斯王子迎娶戴安娜王妃。

1986年：出訪中國、登上萬里長城，並成為首個正式訪問中國大陸的英國君主。

2002年：登基50周年。

2018年：哈里王子和梅根·馬克爾結婚

2021年：伴侶菲利普親王辭世，享年99歲，菲利普親王同時也成為英國史上陪伴君王時間最長之配偶。