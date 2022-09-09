英國女王伊麗莎白二世逝世！色票穿衣風格成招牌　源於她的一句名言

英國女王伊麗莎白二世不幸逝世，享耆壽96歲，她不僅影響歷史，更是透過個人招牌「色票式」穿衣風格，建立獨特的君主形象，許多在外面的公開場合中，都能看到伊麗莎白二世一身鮮豔套裝的搭配，從帽子到套裝，均是亮眼的顏色，而這套穿衣風格，據傳來自她曾說過的一句名言「看見繼而信仰（I have to be seen to be believed）」，她相信在群眾中，要讓大家一眼就能看到，繼而帶給人民鼓舞與信仰。

伊麗莎白二世在27歲就加冕，是全球在位時間最長的女性君王，雖然並沒有過大的實權，但英國女王對英國人來說，有著重要的象徵意義，也因此她也會透過自己的穿著，來讓民眾有感。

所以英國女王只要在外出席公開場合，幾乎都會穿著鮮豔顏色的套裝，多年以來，還有人曾經為伊麗莎白二世的衣服做出色票，如同彩虹般的顏色都穿過，從鮮黃色、亮綠色、粉紅色等，只要在人群中夠搶眼、夠讓人一眼就能看見，伊麗莎白二世就會不吝嗇嘗試穿著風格。

但其實伊麗莎白二世也不是每個場合都會穿著鮮豔，在室內的場合上，她相對就不走鮮豔路線，則是偏向低調、深色系的衣服，譬如說深藍色。

而若是晚宴的場合，其實伊麗莎白二世歷年都曾穿過偏向柔和，甚至是有花樣的衣服現身，會依照場合來穿著。