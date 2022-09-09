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饗泰多推「來貘聯名小象杯」！隨杯再送泰式飲料

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
饗泰多特別攜手插畫家Cherng推出「來貘聯名小象杯」。圖／饗賓餐旅提供
饗泰多特別攜手插畫家Cherng推出「來貘聯名小象杯」。圖／饗賓餐旅提供

氣候高溫不斷，饗賓餐旅集團旗下的泰式料理「饗泰多」，特別攜手插畫家Cherng推出「來貘聯名小象杯」，並隨杯附贈冰涼泰飲，讓民眾可以用道地飲品搭配酸辣開胃的泰式料理，在炎熱的天氣中消除暑氣，彷彿一秒置身泰國

「饗泰多」匯集來自泰國各區的特色料理，囊括泰國街邊小吃、經典家常菜等不同類型，包括「冠軍月亮蝦餅」、「黃咖哩軟殼蟹」、「清香檸檬魚」以及「酥炸豬五花尬女婿蛋」等菜色，都是店內的招牌料理。饗泰多目前在台共有9間分店，每間店也都呈現不同的泰式風情。

今年，饗泰多攜手插畫家Cherng推出「來貘聯名小象杯」，採用Ecozen 環保材質製成，經過美國FDA無毒認證，共有2種款式可供選擇。「乾杯款」可看見品牌吉祥物小象哥與馬來貘舉杯相聚；「嘟嘟車款」則可看見小象哥開著嘟嘟車，帶著馬來貘暢遊泰國。凡購買聯名小象杯，就可隨杯附贈泰式飲品，其中「泰有料特調」，以香甜涼爽的椰奶碎冰，搭配西米露、荸薺、香蘭布丁，帶來豐富的口感。另外還有「泰式奶茶」、「饗泰多檸檬茶」、「饗泰多香茅茶」、「荔枝香芒泡泡」、「椰饗露露」等其他飲品選擇。

即日起凡至全台饗泰多，內用消費滿1,000元，即可以699元購買「來貘聯名小象杯」； iEAT會員可使用iEAT愛吃點35點加599元購買。

小象 泰國

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