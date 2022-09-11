裝免治馬桶有必要嗎？網對「這功能」實用性看法各異

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「免治馬桶」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友對免治馬桶的相關看法。

隨著科技進步，現代人連如廁都追求更加舒適的體驗，有人說免治馬桶用過就回不去了，但它真的有那麼神嗎？如果你還不知道免治馬桶的優點跟缺點有哪些，就來看看使用過的網友都怎麼說吧！

自動清洗功能方便又省紙 但噴頭清潔耗工費時

▲ 免治馬桶值得買嗎？網友正反熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上「免治馬桶」相關話題討論，可以發現免治馬桶的「噴頭自動清洗」與「恆溫坐墊」功能獲得許多民眾的讚許，近日就有網友詢問「免治真的會建議安裝嗎？」，引起熱烈討論，有留言回覆「免治用起來真的舒服，不用一直拿衛生紙」、「女生月經來時，有免治馬桶真的很方便很舒服」，表示免治馬桶的灑水噴頭不只方便，還能減少一直抽衛生紙的麻煩；其他網友也提及「冬天坐著不會冰冰的很讚」，直呼「冬天真的會感謝這項發明」，此外，有女生表示「如果月經來會痛又是冬天的話，坐上溫熱的便座根本天堂」，認為免治馬桶對許多女性來說，是生理期如廁的好幫手。

而另一派民眾則提及「噴頭清潔問題」，有網友說道「感覺噴頭沒常刷會有衛生問題欸」、「要定期洗才不會有細菌滋生，問題是大多數的人都不太勤勞」，覺得免治馬桶若不定時清潔，會有衛生疑慮，但噴頭刷洗耗工費時，對於使用者而言有點麻煩；此外，也有民眾認為免治馬桶的「價錢較有負擔」，並留言提醒「不要忘記可能有零件更換的費用」、「如果是老屋，要另外花錢找水電工拉電」，表示除了馬桶本身的定價，在安裝與維修方面的額外花費也比一般馬桶來得高。

看完以上網友的分享，還在猶豫的各位心中是否也有答案了呢？不過要提醒大家，每款免治馬桶根據價錢與品牌不同，在功能上也各有差異，因此在購買前還是需要仔細閱讀產品說明喔！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》