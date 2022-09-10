肉肉控必吃！網友推薦「10大連鎖燒肉店」立即開烤

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台近三個月內「連鎖燒肉店」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的十大連鎖燒肉店有哪些。

中秋佳節即將來臨，又到了相聚烤肉的時候啦！每年這段時間，各間知名的燒肉店經常爆滿，畢竟能夠不用親自準備食材，又有專人桌邊服務，並且還能夠趁機一次滿足大口吃肉的渴望，又有誰抵擋得了燒肉店的獨特魅力呢？

燒肉霸主副餐成焦點 烤牛肉首推「這部位」爽脆好吃！

▲ 網友熱議的十大連鎖燒肉店。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友對於連鎖燒肉店的相關討論，可以發現被網友譽為「台中燒肉雙霸主」的「屋馬燒肉」、「茶六燒肉堂」，以及知名燒肉名店「碳佐麻里」分別位居前三名。聲量第一的「屋馬燒肉」也被網友讚為「台中燒肉傳奇」，旗下高品質餐點時常被網友作為標準，跟其他燒肉餐廳進行對比，可見其名不虛傳。日前即有網友發文表示「屋馬的最強本體不是燒肉！」認為屋馬除了燒肉品質出色外，作為副餐的「雞湯」以及「海鮮粥」更是一絕，引發眾多網友迴響，如「吃了好幾次，覺得本體就是海鮮粥吧」、「有人知道屋馬雞湯的做法嗎？想學」等。

位居其次的「碳佐麻里」發源自台南，如今是南台灣富有名氣的燒肉店家，而在許多網友眼中也是請客、慶祝、餐敘的最佳選擇之一，如網友表示「我吃飯比較慢，最喜歡碳佐沒有限制用餐時間」、「整體而言，氣氛佳、品質好」等。而說到碳佐麻里的必點菜色，有網友分享自己最喜歡「烤鯖魚」與「牛霜降」，並表示「小朋友每次都會搶著要吃鯖魚」，表達大人小孩都對餐點感到由衷喜愛。

聲量第三名「茶六燒肉堂」則是另一間台中燒肉名店，日前有網友分享自己前往茶六的用餐經驗，並指出「薄牛舌」、「厚牛舌」各有千秋獨樹一格，是烤牛肉愛好者不可錯過的必點美食，點評如「茶六的鹽蔥很香！搭配一面熟就可以吃的牛舌，香脆好吃！」吸引網友留言「茶六的橫隔膜也好吃」、「茶六的油蔥配肉也很解膩，推」等。此外，網友也表示可以在茶六單點不在菜單上的隱藏菜色「味噌湯」，口味相當不錯。

名列排行榜的每間燒肉店都各有特色，有些店的CP值獲得網友盛讚，有些店則以精緻絕佳的肉品聞名，不論你喜歡哪一種類型，不妨現在就準備訂位，前往你心儀的燒肉店大快朵頤吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》