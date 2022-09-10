平時用生鮮外送都買什麼？「這品類」為網友下單首選！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議的「生鮮外送」相關話題，帶您了解網友熱議的七大生鮮外送熱門品類。

使用外送平台購買生鮮雜貨已經逐漸成為現代人習以為常的新生活型態，不但可以為自己省時省力，配合特定折扣甚至可以享有接近實體超市的優惠價格，簡直一舉數得。而網友們平常又會透過外送平台購買哪些生鮮商品呢？讓我們一起來看看吧！

「蔬菜水果」種類應有盡有 中秋外送「肉類」再也不怕吃不夠

▲ 熱議TOP7生鮮外送品類 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「生鮮外送」的相關話題討論，可以發現「蔬菜水果」、「熟食」與「肉類」等品類較常被提及，而在關於蔬菜水果的話題中，經常可以看到網友求助特定的蔬果品項該在哪裡購買等問題，如網友發文「哪裡有新鮮的蓮藕可以買？我在傳統市場都找不到，急」就吸引不少網友回應「現在外送平台上都有！可以找找看」、「之前都用外送買生蓮藕，價格也很合理」等，顯示生鮮外送平台除了有助於省時間，有時候更可以幫助消費者順利找到較少見的目標商品。

也有不少網友會透過生鮮外送平台購買熟食，如微波食品與即食粥，僅需簡單加熱就可以用於果腹，省去不少麻煩。一位產後育嬰半年準備重返職場的媽媽便向網友尋求建議，詢問日後工作忙碌時該如何準備寶寶的副食品，便有網友提到「我都用外送買即食粥，有時候有優惠還比門市買便宜」，可以省下平時備餐的辛勞；此外，也有網友分享「自從開始用生鮮外送，我都直接下單叫冷凍薯條跟雞塊自己炸，還比去外面買鹹酥雞省」，宵夜省錢小秘訣也成功吸引不少網友想要跟進嘗試。

同屬聲量前段的「肉類」也吸引許多網友討論，隨著中秋節逐漸接近，不少家家戶戶已經開始要準備烤肉食材，以利屆時大快朵頤，其中便有網友分享「我們之前過節就叫外送雞肉和牛肉盤，大家一起烤來吃，真的方便很多」，由於隨叫隨有且可以大量購買的特性，網友再也不擔心家人會「烤到沒肉吃」。也有網友分享自己會用生鮮外送「買醃好的沙朗牛、烏骨雞，太大隻了都要請女兒回家幫忙吃」，也讓你平常又會用生鮮外送平台購買哪些東西呢？如果還未嘗試過外送服務，改日不妨參考上面網友們提到的品項，親身體驗體驗吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》