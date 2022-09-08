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宏匯廣場美食陣容＋5 頂呱呱、初虎MINI 9月下旬先開幕
宏匯廣場秋季改裝有17家品牌、快閃店新登場，美食陣容也再刷新，「頂呱呱」、「初虎MINI」韓式料理於9月下旬開幕，緊接著第四季再導入日本「傳說的元氣丼屋」全台首店、人氣文青飯館「忠青商行」新北首店以及「丸龜製麵」。
迎接中秋連假，宏匯廣場7樓「乾杯燒肉」與「黑毛屋」特別推出期間限定中秋料理，強調大份量「分享」，連假也特別延長營業時間至晚間11點。宏匯廣場指出，今年中秋連假前夕館內超過20家餐廳訂位需求大增，叫去年同期比成長2成。
宏匯廣場秋季導入10家全新櫃位與7家期間限定店，其中輕奢珠寶「PJ gallery」、複合式髮品香水櫃「GISH Beauty」為新北獨家櫃點。新櫃包含1樓進駐瑞士名品「Victorinox」、「Roots Kids」。2樓迎來「SPORT b. 」以及數家女裝、鞋履品牌。3樓則進駐「金石堂書店」，另有「全國電子」、「牛頭牌炊具」、北歐座椅「挪威舒適」、「飛利浦智能居家」，強化在地居民生活需求感。
呼應秋上市，宏匯廣場即日起至9月28日推出回饋，當日全館指定專櫃累計滿3,000元送200元，國際精品/SAMSUNG單筆滿10,000元送500元，另有刷卡滿額禮與Pi錢包支付搭配指定信用卡最高6%回饋。慶祝新櫃開幕，9/25前憑宏匯廣場當日單筆滿3,000元發票，即贈SPORT b.抵用券200元、Roots Kids 9/11前商品全面8折起、GISH Beauty 9/18前指定商品買一送一。
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