宏匯廣場美食陣容＋5 頂呱呱、初虎MINI 9月下旬先開幕

宏匯廣場秋季改裝有17家品牌、快閃店新登場，美食陣容也再刷新，「頂呱呱」、「初虎MINI」韓式料理於9月下旬開幕，緊接著第四季再導入日本「傳說的元氣丼屋」全台首店、人氣文青飯館「忠青商行」新北首店以及「丸龜製麵」。

迎接中秋連假，宏匯廣場7樓「乾杯燒肉」與「黑毛屋」特別推出期間限定中秋料理，強調大份量「分享」，連假也特別延長營業時間至晚間11點。宏匯廣場指出，今年中秋連假前夕館內超過20家餐廳訂位需求大增，叫去年同期比成長2成。

宏匯廣場秋季導入10家全新櫃位與7家期間限定店，其中輕奢珠寶「PJ gallery」、複合式髮品香水櫃「GISH Beauty」為新北獨家櫃點。新櫃包含1樓進駐瑞士名品「Victorinox」、「Roots Kids」。2樓迎來「SPORT b. 」以及數家女裝、鞋履品牌。3樓則進駐「金石堂書店」，另有「全國電子」、「牛頭牌炊具」、北歐座椅「挪威舒適」、「飛利浦智能居家」，強化在地居民生活需求感。