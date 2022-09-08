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POP MART台灣首店進駐A11 粉絲排隊朝聖單日業績破百萬

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
潮流玩具品牌POP MART泡泡瑪特全台首間實體店進駐新光三越A11。圖／POP MART提供
潮流玩具品牌POP MART泡泡瑪特全台首間實體店進駐新光三越A11。圖／POP MART提供

大人也需要療癒，近年專屬大人的玩具潮玩商機夯，潮流玩具品牌POP MART泡泡瑪特以各系列的可愛盲盒玩具深受年輕族群歡迎。

繼今年1月在倫敦開立歐洲首店、7月開設首爾弘大旗艦店以及東京澀谷的日本首店之後，再插旗台北信義區，全台首間實體店進駐新光三越A11，於今日試營運、9/9正式開幕，試營運首日一大早，百貨門外早已排了一大圈粉絲等待進場，試營運首日營業額也一舉突破百萬。

POP MART泡泡瑪特A11門市，整體以冷色系為主色調，採用金屬感材質及LED燈條，呈現未來感，空間販售超過百種系列、上千款式，以及五大人氣系列一字排開。櫃位旁也特別搭建SKULL PANDA奇幻攝影棚造景，吸引「娃友」駐足拍照打卡、新光三越A11北大門也同步展出5米高的PUCKY浮空氣球，吸引人來人往的民眾進入一探究竟。

慶祝台灣首店開幕，泡泡瑪特準備了6款限量潮玩接續釋出，包含首度於海外發售的「太空人Molly夜明珠」與「Molly雙子獸系列黑彩版」、公告後即有高度討論的台灣首發「LABUBU潛水員」，還有「Molly Baby 香蕉黃冠 小號坐姿」、「FLABJACKS仙人掌限量紫羅蘭」與「PUCKY深海探險員」。每款皆為限量發售，其中4款需消費滿額才可加購。「娃友」除了出示收藏就送「Molly果凍貼」之外，泡泡瑪特再加碼於開幕期間推出5款限量周邊。

POP MART試營運首日，開店前即吸引大票粉絲前往排隊。圖／POP MART提供
POP MART試營運首日，開店前即吸引大票粉絲前往排隊。圖／POP MART提供
POP MART泡泡瑪特全台首間實體店進駐新光三越A11。圖／POP MART提供
POP MART泡泡瑪特全台首間實體店進駐新光三越A11。圖／POP MART提供
POP MART泡泡瑪特全台首間實體店進駐新光三越A11。圖／POP MART提供
POP MART泡泡瑪特全台首間實體店進駐新光三越A11。圖／POP MART提供
新光三越A11北大門展出5米高的PUCKY浮空氣球。圖／POP MART提供
新光三越A11北大門展出5米高的PUCKY浮空氣球。圖／POP MART提供

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