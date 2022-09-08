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比漾廣場BEYOND PAY將上線 深化經營在地生態圈

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
百貨深耕在地商圈，比漾廣場App將在10月改版，透過行動支付建構在地生態圈。記者江佩君／攝影
百貨深耕在地商圈，比漾廣場App將在10月改版，透過行動支付建構在地生態圈。記者江佩君／攝影

百貨深耕在地商圈，透過行動支付建構在地生態圈。因應10月周年慶，比漾廣場App將在10月改版上線，新功能包括推出包括BEYOND PAY、App購物、商圈美食外帶外送、商品訂閱制，並將納入商圈合作店家夥伴，讓品牌服務範圍可突破館內限制，並透過行動支付，擴大使用便利性深度經營在地客。

比漾廣場客層有75%都是中永和在地客，目前會員數約22.5萬，App會員超過6萬，App升級改版後，將擴增推出BEYOND PAY，目的主要是增加會員便利性，在App可以直接購物，省去線上刷卡流程，且商圈3公里範圍內都可透過Lalamove外送，透過活化商圈生活便利性，深耕商圈主顧客。

百貨秋季新樣貌，比漾廣場將在9月15日起推出秋季生活節檔期，今年已「運動 X 潮流」為主題，推出各式潮牌秋冬新品，另外，大勢所趨的運動潮牌比漾廣場再添新戰力，1樓引進adidas/adidas originals品牌專門店將於10月新登場，預計一年可為比漾廣場注入4千萬業績。

比漾廣場在喜樂時代影城進駐後，年輕客層大增，後續明顯帶動運動潮牌、餐飲的年輕聚客力，像是在1樓樓面分別導入Palladium、New Balance後，業績超乎預期甚至是翻倍成長，目前運動潮牌年度約有20%左右成長，adidas開幕後，讓比漾廣場運動潮流品牌陣容更完整，adidas也將在9/17(六）、9/18(日）13:00-20:00在一樓中庭舉辦快閃活動，為開幕前暖身，活動期間推出單件7折、2件6.5折優惠。

另外，比漾廣場因應秋上市，攜手運動、潮流包括LEVI'S、Roots、adidas、EDWIN、The North Face、Arnold Palmer、JEEP、PALLADIUM、New Balance、PLAYBOY GOLF、LYNX等11品牌，9/17下午兩點在一樓舉辦秋冬新品發表會，同步館內也推出限時滿千送百優惠，9/17-9/18憑比漾卡於指定櫃位單櫃消費滿3,000送200贈品券(可累贈，不可跨日累計)，參加櫃位包含潮流區/小東區/運動用

品(不含ABC MART)/1樓女鞋/2樓女裝(不含無印良品)/3樓女裝/5樓男裝。

比漾廣場1樓引進adidas專門店將於10月新登場。圖／比漾廣場提供
比漾廣場1樓引進adidas專門店將於10月新登場。圖／比漾廣場提供
beyond beyond 9月專題來到台南，線上線下引進台南在地選品。圖／比漾廣場提供
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