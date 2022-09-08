牛舌、牛小排一次吃！「赤虎燒肉」雙人餐新登場

來自日本崎玉「燒肉の名門．赤虎」，針對即將到來的中秋節，特別推出具有品牌特色的「熹樂 雙人套餐」，集結紀州梅月見涮燒翼板薄切、日美牛大滿貫拼盤等肉品，讓民眾可以輕鬆享受燒肉美味。針對規劃在家烤肉的民眾，同步也提供多款外帶燒肉組合供民眾挑選。

「燒肉の名門．赤虎」自2018年首度登台，先於內湖開設第一間門市，後又再於2021年7月插旗信義安和生活圈。店內以日式燒肉職人精神，提供頂級冷藏日本和牛、美國牛肉及澳洲和牛等餐點。

即日起至10月10日所推出的「熹樂 雙人套餐」包含有多款精選肉品，肉量總重近600公克。集結昆布風味蔥鹽牛舌、紀州梅月見涮燒翼板薄切、日美牛大滿貫拼盤、精選部位肉味噌朴葉燒（腹肉五花或橫隔膜）、腹肉五花米香手卷、大海老等海陸食材，並也有招牌沙拉、泡菜拼盤、白飯、湯與甜點。

其中「日美牛大滿貫拼盤」就呈現大塊的翼板牛排，還有日本和牛特上、日本和牛五花、美國牛小排、美國牛五花、美國腹肉五花等部位，滿足肉食控的食慾。另外「紀州梅月見涮燒翼板薄切」、「腹肉五花米香手卷」也是透過特調醬汁、蛋液、海苔、米香脆餅等元素的組合，帶來不同的味覺變化。全套售價4,080元。