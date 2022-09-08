帝圖2022夏季拍賣 船王趙從衍家族舊藏領銜骨董專場

帝圖藝術的夏季拍賣會將於9月18日於台北國泰金融會議廳舉槌，「骨董珍玩」、「現代與當代藝術」及「近現代及古代書畫」三大專場將依序登場，並自9月17日起舉辦拍前預展，此次共有多達585件藝術珍品上拍。其中，骨董珍玩專場聚焦「神與化游-宮廷珍藏玉器藝術」專題，其中以香港一代船王趙從衍家族舊藏最受矚目；現代與當代藝術專場則聚焦朱德群、丁紹光藝術家重要作品。

夏季拍賣會的骨董珍玩專場的「神與化游-宮廷珍藏玉器藝術」專題，專場封面拍品為趙從衍家族舊藏的清乾隆/嘉慶御製陽綠翡翠浮雕壽字龍紐四足爐，以上等翡翠整料細作成器，紋樣細緻華麗、體呈方型，擷取商周彝器造型為參照，同類作品可見於北京故宮清代舊藏兩例，是博物館級之作。

而此次現代與當代藝術專場組成「二十世紀華人藝術-開啟東方美學新視野」拍賣專題，焦點則有附朱德群基金會原作保證書的朱德群2002年油畫《平靜》，以及美籍華裔現代重彩畫大師丁紹光2010作品《生命之源》。