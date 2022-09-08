快訊

日月潭「阿婆茶葉蛋」創始人鄒金盆今晨辭世 享耆壽93歲

北市街頭傳槍響！與友人吵架拿玩具槍射擊 男遭警方帶回

連假前出狀況！台鐵列車延誤近70分鐘 數千名旅客受影響

聽新聞
test
0:00 / 0:00

帝圖2022夏季拍賣 船王趙從衍家族舊藏領銜骨董專場

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
（由左至右）拍品編號1087為船王趙從衍家族舊藏清乾隆/嘉慶御製陽綠翡翠浮雕壽字龍紐四足爐，與拍品編號2057朱德群2002年油畫《平靜》。圖／帝圖拍賣提供
（由左至右）拍品編號1087為船王趙從衍家族舊藏清乾隆/嘉慶御製陽綠翡翠浮雕壽字龍紐四足爐，與拍品編號2057朱德群2002年油畫《平靜》。圖／帝圖拍賣提供

帝圖藝術的夏季拍賣會將於9月18日於台北國泰金融會議廳舉槌，「骨董珍玩」、「現代與當代藝術」及「近現代及古代書畫」三大專場將依序登場，並自9月17日起舉辦拍前預展，此次共有多達585件藝術珍品上拍。其中，骨董珍玩專場聚焦「神與化游-宮廷珍藏玉器藝術」專題，其中以香港一代船王趙從衍家族舊藏最受矚目；現代與當代藝術專場則聚焦朱德群、丁紹光藝術家重要作品。

夏季拍賣會的骨董珍玩專場的「神與化游-宮廷珍藏玉器藝術」專題，專場封面拍品為趙從衍家族舊藏的清乾隆/嘉慶御製陽綠翡翠浮雕壽字龍紐四足爐，以上等翡翠整料細作成器，紋樣細緻華麗、體呈方型，擷取商周彝器造型為參照，同類作品可見於北京故宮清代舊藏兩例，是博物館級之作。

而此次現代與當代藝術專場組成「二十世紀華人藝術-開啟東方美學新視野」拍賣專題，焦點則有附朱德群基金會原作保證書的朱德群2002年油畫《平靜》，以及美籍華裔現代重彩畫大師丁紹光2010作品《生命之源》。

北京故宮 拍賣會 香港

延伸閱讀

帝圖2022夏季拍賣9月18日登場 三大專場585件珍品上拍

華山怪美展邀鐵達尼、BBC音樂會共襄盛舉 聽音樂享獨家看展優惠

反面穿劇團進基隆校園 林右昌陪小朋友沒台詞五感體驗

2小時淹沒的藝術 八里快閃沙雕「消失的病毒」17日登場

相關新聞

比漾廣場BEYOND PAY將上線 深化經營在地生態圈

百貨深耕在地商圈，透過行動支付建構在地生態圈。因應10月周年慶，比漾廣場App將在10月改版上線，新功能包括推出包括BE...

牛舌、牛小排一次吃！「赤虎燒肉」雙人餐新登場

來自日本崎玉「燒肉の名門．赤虎」，針對即將到來的中秋節，特別推出具有品牌特色的「熹樂 雙人套餐」，集結紀州梅月見涮燒翼板...

帝圖2022夏季拍賣 船王趙從衍家族舊藏領銜骨董專場

帝圖藝術的夏季拍賣會將於9月18日於台北國泰金融會議廳舉槌，「骨董珍玩」、「現代與當代藝術」及「近現代及古代書畫」三大專...

帝圖2022夏季拍賣9月18日登場 三大專場585件珍品上拍

書畫文物拍賣第一品牌帝圖藝術夏季拍賣會將於9月17日起至18日假台北國泰金融會議廳舉辦預展，三大專場「古董珍玩」、「現代...

台南大學路「異饗一條街」 推出秋節十大直火料理大賞

經濟部商業司去年選定台南市大學路18、22巷異國料理彙集U型巷，成為品牌一條街「台南異饗一條街」成為異國料理的首選用餐地...

最新一代Apple x Hermès 踏入迷人的馬術世界！

隨著手機大廠蘋果（Apple）發表最新一代商品，愛馬仕也推出受到馬術世界靈感的啟發的最新一代配件。最新系列的Apple ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。