帝圖2022夏季拍賣9月18日登場 三大專場585件珍品上拍

書畫文物拍賣第一品牌帝圖藝術夏季拍賣會將於9月17日起至18日假台北國泰金融會議廳舉辦預展，三大專場「古董珍玩」、「現代與當代藝術」及「近現代及古代書畫」將依序於9月18日登場，共有多達585件藝術珍品上拍，大風堂秘藏書畫錄張大千潑彩山水鉅作《潑彩翠曉瑞靄》重量領銜。

大風堂專題於帝圖藝術拍賣會屢創佳績，繼春拍後，夏拍繼續推出「大風堂五絕 -- 書畫印藏古籍繕本」專題，呈獻大風堂主人張大千書、畫、金石、收藏及古籍五絕拍品，領銜的《潑彩翠曉瑞靄》，是張大千82歲時之作，採滂礡的全景式構圖，兼融西洋的抽象與寫意畫手法的潑彩潑墨法技臻純熟。上款人「瑞靄」即張大千居美期間的英文翻譯及秘書林瑞靄，為其訪台時所獲饋贈。此作亦擁有重要權威出版著錄：《摩耶精舍書畫錄（一）》手工抄錄本，重要性可見一斑。

此次拍賣焦點另有「張大千遺澤孫女瑩瑩 海外珍藏寶島再聚首」專題，計有雙樹高士圖、芙蕖暗香圖、靈壁供石含座、致瑩瑩信札及心沛家書等二通及委託出售八德園之手稿等；以及見證黃君璧與張大千情誼的「百年藝遇、相知相惜-白雲堂珍藏」，由白雲堂君翁祕藏精的黃君璧《松韻泉聲四大通景聯屏圖》領銜。二位水墨畫家於1949年先後來台，1977年，張大千自美運回4棵古松，特將一盆贈與黃君璧並於當年黃君璧80華誕時繪製《眉壽萬年圖》以為壽禮；隔年，黃君璧匯聚大千所贈古松，以及遊歷世界各大瀑布大川名山勝景，成就此件壯觀大作《松韻泉聲四大聯屏圖》。除了數度合照，畫作亦曾多次出版著錄，更曾於歷史博物館「黃君璧95歲回顧展」中展出。

此外，另有「寒玉堂門人葛民鈞女士舊藏專題」、「渡海三家專區」、「曠代草聖于右任書法專題」等眾多精采專題齊聚，拍品精彩紛呈。夏拍骨董專場則聚焦「神與化游 -- 宮廷珍藏玉器藝術」專題，來源有「船王趙從衍家族」舊藏，現代與當代藝術專場盛大推出朱德群、丁紹光重要作品以饗藏家。