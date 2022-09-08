最新一代Apple x Hermès 踏入迷人的馬術世界！

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最新一代Apple x Hermès 踏入迷人的馬術世界！
隨著手機大廠蘋果（Apple）發表最新一代商品，愛馬仕也推出受到馬術世界靈感的啟發的最新一代配件。最新系列的Apple Watch Hermès 8系列與Apple AirTag Hermès將自即日起開始開放在網路上預訂，並於2022年9月16日開始販售，並將在全球14地區（含台灣）指定門市販售。
今年秋天，Apple Watch Hermès 8系列率先迎來令人就愉悅的Lucky Horse表盤：馬頭、蘋果和馬蹄鐵等圖騰，忠於品牌的馬術傳統，顏色可以根據配戴者的心情和喜好改變，當指針走到10點10分的位置時，剛好形成宛如在馬頭套上馬具韁繩的意象。開啟Always-On的模式還會有驚喜：表盤還會變黑、馬兒眨眼，像是提醒該休息一下了。
全新的Gourmette系列表帶大膽結合皮革與金屬：由手工焊接與手工拋光的鋼鍊鍊條從皮革表帶延伸出來，讓人想起馬具鍊條；全皮革Gourmette表帶亦推出黑色款式。H Diagonal表帶則展現高雅的運動感：創作於1970年代的H en biais圖紋，多年來在品牌系列中經過幾番重新演繹。全新系列表帶採用Swift小牛皮製成，擁有1,300個單獨且精確的孔眼細節，銀色不銹鋼表殼提供金色與邁耶灰兩種顏色，太空黑表殼有法國藍和古銅兩種皮表帶顏色可選擇。
Apple AirTag Hermès系列則裝飾愛馬仕專屬圖象符號，將房子、自行車或帆船符號印在Swift小牛皮鑰匙圈上，並巧妙地融入了一 把鑰匙的圖案在其中，幽默地結合功能和設計，讓人一眼就能辨識出容易混淆的鑰匙或重要物件。
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