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最新一代Apple x Hermès 踏入迷人的馬術世界！

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Apple Watch Hermès 8系列與Apple AirTag Hermès自即日起開放在網路上預訂，並於2022年9月16日開始販售。圖／愛馬仕提供
Apple Watch Hermès 8系列與Apple AirTag Hermès自即日起開放在網路上預訂，並於2022年9月16日開始販售。圖／愛馬仕提供

隨著手機大廠蘋果（Apple）發表最新一代商品，愛馬仕也推出受到馬術世界靈感的啟發的最新一代配件。最新系列的Apple Watch Hermès 8系列與Apple AirTag Hermès將自即日起開始開放在網路上預訂，並於2022年9月16日開始販售，並將在全球14地區（含台灣）指定門市販售。

今年秋天，Apple Watch Hermès 8系列率先迎來令人就愉悅的Lucky Horse表盤：馬頭、蘋果和馬蹄鐵等圖騰，忠於品牌的馬術傳統，顏色可以根據配戴者的心情和喜好改變，當指針走到10點10分的位置時，剛好形成宛如在馬頭套上馬具韁繩的意象。開啟Always-On的模式還會有驚喜：表盤還會變黑、馬兒眨眼，像是提醒該休息一下了。

全新的Gourmette系列表帶大膽結合皮革與金屬：由手工焊接與手工拋光的鋼鍊鍊條從皮革表帶延伸出來，讓人想起馬具鍊條；全皮革Gourmette表帶亦推出黑色款式。H Diagonal表帶則展現高雅的運動感：創作於1970年代的H en biais圖紋，多年來在品牌系列中經過幾番重新演繹。全新系列表帶採用Swift小牛皮製成，擁有1,300個單獨且精確的孔眼細節，銀色不銹鋼表殼提供金色與邁耶灰兩種顏色，太空黑表殼有法國藍和古銅兩種皮表帶顏色可選擇。

Apple AirTag Hermès系列則裝飾愛馬仕專屬圖象符號，將房子、自行車或帆船符號印在Swift小牛皮鑰匙圈上，並巧妙地融入了一 把鑰匙的圖案在其中，幽默地結合功能和設計，讓人一眼就能辨識出容易混淆的鑰匙或重要物件。

Apple Watch Hermès 8系列Gourmette黑色Swift小牛皮雙圈表帶搭配41毫米表盤，54,800元。圖／愛馬仕提供
Apple Watch Hermès 8系列Gourmette黑色Swift小牛皮雙圈表帶搭配41毫米表盤，54,800元。圖／愛馬仕提供
Apple Watch Hermès 8系列德州粉Swift小牛皮雙圈表帶搭配41毫米表盤，43,400元。圖／愛馬仕提供
Apple Watch Hermès 8系列德州粉Swift小牛皮雙圈表帶搭配41毫米表盤，43,400元。圖／愛馬仕提供
Apple Watch Hermès 8系列H Diagonal法國藍Swift小牛皮單圈表帶搭配45毫米表盤，43,900元。圖／愛馬仕提供
Apple Watch Hermès 8系列H Diagonal法國藍Swift小牛皮單圈表帶搭配45毫米表盤，43,900元。圖／愛馬仕提供
Apple AirTag Hermès系列Swift小牛皮鑰匙圈盧梭綠與馬鞍紅，11,290元。圖／愛馬仕提供
Apple AirTag Hermès系列Swift小牛皮鑰匙圈盧梭綠與馬鞍紅，11,290元。圖／愛馬仕提供
Apple AirTag Hermès系列金色Swift小牛皮鑰匙圈帆船圖案，11,290元。圖／愛馬仕提供
Apple AirTag Hermès系列金色Swift小牛皮鑰匙圈帆船圖案，11,290元。圖／愛馬仕提供
Apple Watch Hermès 8系列盧梭綠Swift小牛皮單圈表帶搭配45毫米表盤，38,900元。圖／愛馬仕提供
Apple Watch Hermès 8系列盧梭綠Swift小牛皮單圈表帶搭配45毫米表盤，38,900元。圖／愛馬仕提供
Apple Watch Hermès 8系列金色Swift小牛皮雙圈表帶搭配41毫米表盤，43,400元。圖／愛馬仕提供
Apple Watch Hermès 8系列金色Swift小牛皮雙圈表帶搭配41毫米表盤，43,400元。圖／愛馬仕提供
Apple AirTag Hermès系列Swift小牛皮皮包掛飾德州粉色與辣椒紅，9,690元。圖／愛馬仕提供
Apple AirTag Hermès系列Swift小牛皮皮包掛飾德州粉色與辣椒紅，9,690元。圖／愛馬仕提供
Apple Watch Hermès 8系列Gourmette黑色Swift小牛皮與金屬材質雙圈表帶搭配41毫米或45毫米表盤，54,800元。圖／愛馬仕提供
Apple Watch Hermès 8系列Gourmette黑色Swift小牛皮與金屬材質雙圈表帶搭配41毫米或45毫米表盤，54,800元。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 品牌 太空

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