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絕美工坊收納套必收！香奈兒斜紋軟呢四色眼影限定推出

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
香奈兒斜紋軟呢四色眼影／03紅繡。圖／香奈兒提供
香奈兒斜紋軟呢四色眼影／03紅繡。圖／香奈兒提供

一提到香奈兒，眾多經典元素讓人印象深刻，其中之一即是深具標誌性的「斜紋軟呢」。近一世紀前，嘉柏麗‧香奈兒以斜紋軟呢，開創了讓女性從服裝的束縛中解放，穿上斜紋軟呢，女人得以自在行動，以不規則圖紋，自在中又帶著典雅氣質，至今，斜紋軟呢為香奈兒帶來無限可能的創意與變化。2022年，香奈兒彩妝創意工作室，以斜紋軟呢為靈感，推出「香奈兒斜紋軟呢四色眼影」。

極具識別性的斜紋軟呢，化身為浮雕圖騰，呈現在每款眼彩上，最特別的是，香奈兒Lesage刺繡工坊，特別製作了斜紋軟呢收納袋，可以好好珍藏眼影盒，也讓此款斜紋軟呢四色眼影，更別具收藏價值。

香奈兒在1982年時推出四色眼影，為女人的眼眸，綻放出大膽、自信的色彩，香奈兒斜紋軟呢四色眼影，共推出四款色選，主打色為03紅繡，以燦亮暖意色調，以大地、火焰作為色選靈感，包括磚橘紅、紫紅棕、緞光珊瑚橘與琥珀色，勾勒出女人熱情、迷人的陽光魅力。

其他色選包括01古銅、02紫雲、04大地，滿足女人在不同場合、面貌的眼部妝容需求，如同斜紋軟呢的多變，卻也不失經典的形象。

而香奈兒絲柔恆采眼線筆，也同步推出2款新色，包括52古銅金可以煥亮眼妝神采，58木漿黑增加眼部立體深邃感。

香奈兒斜紋軟呢四色眼影／04大地。圖／香奈兒提供
香奈兒斜紋軟呢四色眼影／04大地。圖／香奈兒提供
香奈兒斜紋軟呢四色眼影／02紫雲。圖／香奈兒提供
香奈兒斜紋軟呢四色眼影／02紫雲。圖／香奈兒提供
香奈兒斜紋軟呢四色眼影／3,210元。圖／香奈兒提供
香奈兒斜紋軟呢四色眼影／3,210元。圖／香奈兒提供
香奈兒斜紋軟呢四色眼影／3,210元。圖／香奈兒提供
香奈兒斜紋軟呢四色眼影／3,210元。圖／香奈兒提供
香奈兒斜紋軟呢四色眼影／01古銅。圖／香奈兒提供
香奈兒斜紋軟呢四色眼影／01古銅。圖／香奈兒提供
香奈兒斜紋軟呢四色眼影／3,210元。圖／香奈兒提供
香奈兒斜紋軟呢四色眼影／3,210元。圖／香奈兒提供
香奈兒斜紋軟呢四色眼影限定登場。圖／香奈兒提供
香奈兒斜紋軟呢四色眼影限定登場。圖／香奈兒提供

香奈兒 眼影

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