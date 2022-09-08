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搶進元宇宙！愛馬仕剛註冊、FENDI推AR、寶格麗造世界

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
寶格麗與亞洲最大元宇宙平台ZEPETO攜手推出品牌專屬的虛擬世界。圖／寶格麗提供
寶格麗與亞洲最大元宇宙平台ZEPETO攜手推出品牌專屬的虛擬世界。圖／寶格麗提供

看好虛擬世界商機，精品品牌搶進元宇宙。上週傳出龍頭品牌愛馬仕（Hermès）於美國申請Web3商標權，官方雖未發表聲明，但外媒指出所申請的商標權涵蓋包括NFT在內的虛擬服裝等商品，這也顯示品牌企圖進軍線上虛擬商品市場的計畫。不過動作最快的寶格麗（BVLGARI）則已經搶先與韓國元宇宙平台 ZEPETO攜手打造品牌專屬的虛擬世界，而FENDI則是攜手META，針對男性鞋款推出AR擴增實境體驗活動試水溫。

寶格麗ZEPETO虛擬世界整合線上與線下，在虛擬世界展示2022寶格麗渡假系列的同時，也在韓國濟州島開設擁有相同設計的快閃精品店「BULGARI SUNSET IN JEJU」和咖啡廳，座落於濟州島Parnas Hotel。在虛擬世界中除了逛街購物，還有各種趣味關卡與挑戰，過關就能獲得寶格麗渡假系列及經典的Serpenti Forever系列包款，自由打扮虛擬化身的外觀。實體快閃店的開幕活動也透過線上舉辦，由格麗全球品牌代言人、韓國人氣女團BLACKPINK成員LISA主持，與粉絲進行合照自拍等互動體驗。

FENDI則是與Meta合作，在旗下的Instagram及Facebook兩個平台上，推出以Spark AR技術開發出兩項創新AR擴增實境技術互動體驗，深入認識品牌最具代表性的鞋履Faster運動鞋系列。用戶在手機上啟動「Faster by Fendi」AR效果，將螢幕指向身旁的任何一處，便能將四周環境變成一個真實的考古遺址，可用手進行虛擬挖掘，最後挖出埋藏在地底下的寶藏：Faster運動鞋。這項AR效果的主要特色在於創新的手部偵測技術，能在混合實境的效果中融合真實和虛擬。另一項「Masterpiece by Fendi」創新AR效果，只要來到羅馬的FENDI總部附近便能啟動，在一塊虛擬石頭上親自動手雕塑出一雙Faster運動鞋。

Faster by Fendi的AR效果畫面。圖／FENDI提供
Faster by Fendi的AR效果畫面。圖／FENDI提供
BVLGARI DIVAS' DREAM系列玫瑰金耳環，約95,700元。圖／寶格麗提供
BVLGARI DIVAS' DREAM系列玫瑰金耳環，約95,700元。圖／寶格麗提供
寶格麗Serpenti Forever 拉菲亞草編迷你肩背包，約30,900元。圖／寶格麗提供
寶格麗Serpenti Forever 拉菲亞草編迷你肩背包，約30,900元。圖／寶格麗提供
Faster by Fendi的AR效果畫面。圖／FENDI提供
Faster by Fendi的AR效果畫面。圖／FENDI提供
寶格麗與亞洲最大元宇宙平台ZEPETO攜手推出品牌專屬的虛擬世界。圖／寶格麗提供
寶格麗與亞洲最大元宇宙平台ZEPETO攜手推出品牌專屬的虛擬世界。圖／寶格麗提供
Masterpiece by Fendi的AR效果畫面。圖／FENDI提供
Masterpiece by Fendi的AR效果畫面。圖／FENDI提供
寶格麗與亞洲最大元宇宙平台ZEPETO攜手推出品牌專屬的虛擬世界。圖／寶格麗提供
寶格麗與亞洲最大元宇宙平台ZEPETO攜手推出品牌專屬的虛擬世界。圖／寶格麗提供

品牌 愛馬仕

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