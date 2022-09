搶進元宇宙！愛馬仕剛註冊、FENDI推AR、寶格麗造世界

看好虛擬世界商機,精品品牌搶進元宇宙。上週傳出龍頭品牌愛馬仕(Hermès)於美國申請Web3商標權,官方雖未發表聲明,但外媒指出所申請的商標權涵蓋包括NFT在內的虛擬服裝等商品,這也顯示品牌企圖進軍線上虛擬商品市場的計畫。不過動作最快的寶格麗(BVLGARI)則已經搶先與韓國元宇宙平台 ZEPETO攜手打造品牌專屬的虛擬世界,而FENDI則是攜手META,針對男性鞋款推出AR擴增實境體驗活動試水溫。

寶格麗ZEPETO虛擬世界整合線上與線下,在虛擬世界展示2022寶格麗渡假系列的同時,也在韓國濟州島開設擁有相同設計的快閃精品店「BULGARI SUNSET IN JEJU」和咖啡廳,座落於濟州島Parnas Hotel。在虛擬世界中除了逛街購物,還有各種趣味關卡與挑戰,過關就能獲得寶格麗渡假系列及經典的Serpenti Forever系列包款,自由打扮虛擬化身的外觀。實體快閃店的開幕活動也透過線上舉辦,由格麗全球品牌代言人、韓國人氣女團BLACKPINK成員LISA主持,與粉絲進行合照自拍等互動體驗。