搶進元宇宙！愛馬仕剛註冊、FENDI推AR、寶格麗造世界
看好虛擬世界商機，精品品牌搶進元宇宙。上週傳出龍頭品牌愛馬仕（Hermès）於美國申請Web3商標權，官方雖未發表聲明，但外媒指出所申請的商標權涵蓋包括NFT在內的虛擬服裝等商品，這也顯示品牌企圖進軍線上虛擬商品市場的計畫。不過動作最快的寶格麗（BVLGARI）則已經搶先與韓國元宇宙平台 ZEPETO攜手打造品牌專屬的虛擬世界，而FENDI則是攜手META，針對男性鞋款推出AR擴增實境體驗活動試水溫。
寶格麗ZEPETO虛擬世界整合線上與線下，在虛擬世界展示2022寶格麗渡假系列的同時，也在韓國濟州島開設擁有相同設計的快閃精品店「BULGARI SUNSET IN JEJU」和咖啡廳，座落於濟州島Parnas Hotel。在虛擬世界中除了逛街購物，還有各種趣味關卡與挑戰，過關就能獲得寶格麗渡假系列及經典的Serpenti Forever系列包款，自由打扮虛擬化身的外觀。實體快閃店的開幕活動也透過線上舉辦，由格麗全球品牌代言人、韓國人氣女團BLACKPINK成員LISA主持，與粉絲進行合照自拍等互動體驗。
FENDI則是與Meta合作，在旗下的Instagram及Facebook兩個平台上，推出以Spark AR技術開發出兩項創新AR擴增實境技術互動體驗，深入認識品牌最具代表性的鞋履Faster運動鞋系列。用戶在手機上啟動「Faster by Fendi」AR效果，將螢幕指向身旁的任何一處，便能將四周環境變成一個真實的考古遺址，可用手進行虛擬挖掘，最後挖出埋藏在地底下的寶藏：Faster運動鞋。這項AR效果的主要特色在於創新的手部偵測技術，能在混合實境的效果中融合真實和虛擬。另一項「Masterpiece by Fendi」創新AR效果，只要來到羅馬的FENDI總部附近便能啟動，在一塊虛擬石頭上親自動手雕塑出一雙Faster運動鞋。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言