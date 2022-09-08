比演唱會門票還難搶！10大超人氣蛋黃酥沒吃到會流淚

今年必吃的人氣蛋黃酥來了～

中秋節即將到來，你已經準備好與家人月圓人團圓，一起吃蛋黃酥度過美好佳節了嗎？每逢中秋節前夕，蛋黃酥名店總是會陷入搶購熱潮，不論是在網路上手刀搶購，還是親臨現場排隊採買，系統塞車、大排長龍的盛況甚至比搶演唱會門票還要困難，順利買到的人宛如中頭獎般開心不已，搶不到的消費者只能淚眼汪汪，期待明年能夠順利入手人氣蛋黃酥禮盒。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你一起來看全台10大超人氣蛋黃酥有哪些～

image source:翻攝Facebook／陳耀訓·麵包埠YOSHI BAKERY

No.10 法朋甜點烘焙坊

法朋蛋黃酥也是中秋節消費者搶購的寵兒，法朋標榜餅皮使用LURPAK丹麥、法國伊斯尼ISIGNY天然奶油、日本熊本麵粉製成餅皮，內餡部分則使用屏東鹹蛋黃、豆沙，最後在外層撒上日本大阪金胡麻，底層則鋪上州南鹽場小滿旬鹽花，搭配師傅特調比例製成經典蛋黃酥。

網友對於法朋蛋黃酥給予高度好評，「超好吃，連我平日不吃蛋黃和紅豆的女兒，天天都想吃」、「真的很好吃，口感有層次不會甜膩」、「好喜歡底部粗粒鹽花帶來口感與口味的變化」。

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No.9 薔薇派

薔薇派爆紅人氣商品「菠蘿蛋黃酥」也是讓饕客讚不絕口的美食～細緻綿密的金黃外皮，咬下去隨即入口即化，內餡主打使用低糖鴛鴦紅豆佐手烘紅土鴨蛋，不僅吃得到豐富有層次的口感，還能滿足你在中秋節對蛋黃酥的口腹之慾！

網友對於薔薇派菠蘿蛋黃酥表示，「每顆菠蘿蛋黃酥都有一顆完整的鹹蛋黃，一口咬下外酥內嫩，充滿著鹹鹹的蛋香與甜而不膩的紅豆泥」、「整顆吃完也不會讓人覺得膩口」、「口感香酥多層次，紅豆沙的口感軟綿細嫩，吃起來香甜不膩」。

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No.8 新口味食品行

在彰化鹿港頂番婆的「新口味食品行」是當地知名人氣伴手禮，其中蛋黃酥也成為老饕必搶品項，導致每逢中秋節店門口總是大排長龍，為了避免交通混亂，今（2022）年新口味改為官網預約，民眾預訂成功後才能到現場領取。

新口味蛋黃酥以可口綿密紅豆餡搭配圓潤紅土鹹鴨蛋，甜鹹好滋味成功征服不少消費者的味蕾，網友品嚐後分享「今年吃到最喜歡的蛋黃酥！外皮不用回烤就超酥脆，內餡濕潤、紅豆沙偏甜但不膩」、「外層很酥香，蛋黃香還有點溏心，紅豆甜而不膩」。

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No.7 紀家烘焙坊

紀家烘焙坊日前從中正路搬至三民路後人氣仍不斷竄燒，其中招牌品項蛋黃酥釋出後，宅配和自取訂單就在中秋節前夕直接爆滿。紀家蛋黃酥採手工製作，外皮吃起來口感酥脆，內餡包滿紅豆餡與鹹蛋黃，皮薄餡多讓顧客一口咬下就能品嚐食材融合的豐富口感。

網友也大力推薦，「紀家蛋黃酥使用的是奶油而非傳統酥油，個人覺得還是會少一種香味，不過餅皮的酥鬆不會輸給傳統酥油」、「去年特地去彰化買，覺得酥脆好吃，完全不輸台北的愛馬仕蛋黃酥，口感完全不同」、「外皮很酥，蛋黃大顆飽滿很新鮮，紅豆餡也不會過甜，好吃！」

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No.6 小潘蛋糕坊

以鳳凰酥打響名號的小潘蛋糕坊，因全台僅兩家分店，每到中秋節人潮總是絡繹不絕，消費者除了瘋狂掃購鳳凰酥、鳳梨酥外，蛋黃酥也是加入購物車的必備清單之一。小潘蛋黃酥有白芝麻烏豆沙、黑白芝麻豆蓉兩種口味可供選擇，蛋黃酥表皮烤出金黃光澤，主打放入口中便能品嘗到用料實在、香氣十足的蛋黃酥。

不少顧客對小潘蛋黃酥給予高度評價，「除了鳳梨酥，我也愛店家出產的蛋黃酥，特別是豆蓉口味，一口咬下覺得中秋節就在不遠處了呢」、「紅豆濃郁、綠豆清爽，兩款各有特色」、「蛋黃酥CP值高，比起外面的價格便宜很多」。

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image source: 翻攝momo購物網

No.5 佳興金葡萄蛋黃酥

台南知名美食「金葡萄蛋黃酥」也是觀光客必帶伴手禮，該店目前販售烏豆沙蛋黃酥、綠豆椪肉脯蛋黃酥兩種口味，從70年代製作麵包、點心，到後來逐漸研發出蛋黃酥，不僅講求食材挑選、製作成型到烘焙階段，最後依照不同季節與天氣，工法細節也會有所不同。

老饕品嚐金葡萄蛋黃酥後也表示「蛋黃酥真的很大顆，拿起來沈甸甸的很扎實」、「入口後能感受到層層疊疊的香、酥！重點料好吃又不甜膩，非常適合不喜甜食者，再砌杯茶更是絕了」。

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No.4 林記糕餅舖

林記糕餅舖在2016年創立，由淬煉40年手藝的林師傅內心想著給三個女兒品嚐的心，標榜嚴選原料，製作出家的味道與溫度、適合闔家享用的糕點，蛋黃酥包入綿密的紅豆沙、鹹蛋黃，最後搭配6週年限量包裝，成為消費者珍藏、送禮選擇。



網友紛紛留言評價「蛋黃酥很香、紅豆泥不甜，搭配起來剛剛好」、「很喜歡他們的禮盒包裝，可愛又環保」、「內餡不甜不膩、外皮酥脆，六入包裝也很好看，非常適合送人」、「包裝能看得出設計用心」。



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No.3 郭元益

說到蛋黃酥，也會讓不少人想起台灣在地品牌「郭元益」！今（2022）年推出中秋限定「頂級蛋黃酥禮盒」，主打使用日本北海道小麥粉與歐洲發酵奶油，內餡則添加雙倍台灣精選紅茶茶湯的烏豆沙原料，不僅吃得到清爽風味，經過紅土醃製的蛋黃在特調蒸餾過後也更顯香氣。

消費者評價「郭元益的蛋黃酥很好吃」、「只推郭元益，棗泥也好吃」、「郭元益一直是我心中最傳統又好吃的蛋黃酥」、「整體口感算是不錯，濕潤的外皮與剛好飽滿的內餡，整個吃起來很順口」。

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No.2 陳耀訓·麵包埠

讓美食家為之瘋狂的還有陳耀訓的蛋黃酥！每年陳耀訓蛋黃酥開賣時都被饕客秒搶光，對此陳耀訓也曝光自己在製作蛋黃酥時的功夫，「烘焙領域是我的專長，我可以、也必須為所製作的產品做最嚴格的把關」，從揉製、烘焙到包裝都是手工製成，主打當日現烤當日販售，透過鹹蛋黃、豆沙、奶油與麵粉等食材，傳遞給客人最新鮮的口感。

網友形容陳耀訓是「蛋黃酥界的天花板」，「堪比搶五月天演唱會門票」、「一秒完售」、「我的手按到扭傷，心也受傷了，吃個蛋黃酥也太難了吧」，幸運嚐到的人也狂讚「紅豆餡的甜味剛好搭配著外皮，不會覺得紅豆餡太搶戲，讓酥酥的外皮吃起來更有層次、豐富」、「蛋黃、紅豆餡、酥皮三者比例抓得很好」。

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No.1 不二坊（不二家）

彰化不二坊（原不二家）創立於西元1972年，後來台中不二糕餅傳承彰化不二坊製餅技術，強調「吃餅不一定發生在歲時節令或喜慶禮儀」，抱著延續漢餅文化的初心，蛋黃酥使用手工桿製的酥鬆層次餅皮，內餡放入絲滑卻甜而不膩的烏豆沙，以及柚黃光澤的鹹蛋黃，製作出極具創新的蛋黃酥，成為許多人挑選中秋節蛋黃酥時的品牌首選。



顧客對不二坊給予高度好評，「放假去買都要排隊，蛋黃酥真的好吃，口感跟一般的台式蛋黃酥不一樣」、「外皮香酥，紅豆內餡甘甜，鹹蛋黃味道不重，偏金沙口感，一口咬下能夠感受到餅皮、內餡與蛋黃無論是口感還是味道上的完美融合，連不敢吃蛋黃的人都敢吃」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年09月05日至2022年09月04日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『蛋黃酥』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統