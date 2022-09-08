最強代言人誕生！Burberry邀全智賢成首位韓國品牌大使

英倫品牌Burberry今年動作頻頻，繼今年七月宣布泰國男星Bright Vachirawit成品牌首位南亞地區代言人後，近日再發表重量級新訊：邀請南韓女神全秀賢（Jun Ji-hyun）成為品牌形象大使，並釋出多組全智賢穿戴Burberry時裝與包款的形象視覺，一展英倫時尚。

1981年出生、曾在2001年因電影《我的野蠻女友》走紅亞洲的全智賢，成名後20年間更陸續拍攝了《來自星星的你》、《屍戰朝鮮》、《神偷大劫案》等電影或影集；其中2015年的電影《暗殺》再寫下2015年韓國電影票房紀錄、並抱回大鐘獎最佳女主角，展現20年來始終攀升的超強人氣魅力。

為此全智賢則表示，很榮幸能擔任Burberry品牌大使，「Burberry 是一個充滿英國歷史的知名品牌，致力於在變化萬千的時代中進行創新，並同時保留長久以來的傳統，這也是我以演員身份試圖傳遞給觀眾的理念。」同時Burberry經典的優雅氣質也帶給她很多啟發，並很期待能與這個歷史悠久的品牌一同合作。