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最強代言人誕生！Burberry邀全智賢成首位韓國品牌大使
英倫品牌Burberry今年動作頻頻，繼今年七月宣布泰國男星Bright Vachirawit成品牌首位南亞地區代言人後，近日再發表重量級新訊：邀請南韓女神全秀賢（Jun Ji-hyun）成為品牌形象大使，並釋出多組全智賢穿戴Burberry時裝與包款的形象視覺，一展英倫時尚。
1981年出生、曾在2001年因電影《我的野蠻女友》走紅亞洲的全智賢，成名後20年間更陸續拍攝了《來自星星的你》、《屍戰朝鮮》、《神偷大劫案》等電影或影集；其中2015年的電影《暗殺》再寫下2015年韓國電影票房紀錄、並抱回大鐘獎最佳女主角，展現20年來始終攀升的超強人氣魅力。
為此全智賢則表示，很榮幸能擔任Burberry品牌大使，「Burberry 是一個充滿英國歷史的知名品牌，致力於在變化萬千的時代中進行創新，並同時保留長久以來的傳統，這也是我以演員身份試圖傳遞給觀眾的理念。」同時Burberry經典的優雅氣質也帶給她很多啟發，並很期待能與這個歷史悠久的品牌一同合作。
而在最新發表的形象視覺中，全智賢並示範了多組Burberry的穿搭造型，例如經典的米色風衣內搭上棉質府綢襯衫式連身裙、深棕色經典格紋羊毛百褶裙與小型經典格紋TB水桶包，將風衣、格紋等經典的英倫語彙完美組合；另一套平口及胸的黑色羊毛刺繡連身褲則展現了獨立與行動力，並搭配上迷你、方形輪廓的Frances包，俐落動感。而面對即將來臨的秋冬，想在全身黑但又展現都會時髦？黑色喀什米爾高領毛衣與黑色細緻羊毛裙的組合僅將手指微微展露，素雅也高尚，則堪稱英倫與韓風的完美交會。
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