Yahoo奇摩購物中心即起推iPhone 14全系列搶先預約登記
果迷引頸期盼的iPhone 14新機正式亮相，Yahoo奇摩購物中心即日起至9月14日上午10點推出「預約登記搶得先機」活動，消費者可搶先登記期望購買的型號、容量及顏色，包括iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max等4款全新機種都可預約登記，取得首波搶購資格的消費者將收到App Push通知，並於9月16日開搶。此外，活動期間完成預約登記成功者，可抽市價5,590元的Sony WF-LS900N LinkBuds真無線耳機。
全新iPhone 14系列預計也將引發Apple商品汰舊換新潮，Yahoo奇摩購物中心同時推出多款Apple商品及周邊商品限時下殺，包含iPhone 13、iPad Pro、2022年Macbook Pro、AirPods 3、Apple Watch S7等都有好康價。
適逢Yahoo奇摩購物中心「99省法購物節」，9月9日當天祭出iPhone 13下殺9元限時搶；9月11日前全站消費累積滿3,000元可登記抽999黃金，消費累積滿1,000元登記再抽價值萬元的全歐火車通行證頭等艙（2名）和瑞士旅行通行證頭等艙（2名）。
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