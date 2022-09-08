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Nike又來改變世界的規則了！新科技服飾屏棄紡織工藝 依舊有型還兼具永續精神

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Nike Forward是Nike自Dri-Fit以來最重要的服裝創新科技。圖／Nike提供
Nike Forward是Nike自Dri-Fit以來最重要的服裝創新科技。圖／Nike提供

Nike成立50年以來，不斷與時俱進的創新，更屢屢打破常規，成為世界的新標準。而且不僅於鞋履科技的革新，服飾的創舉更是其他品牌難以望其項背的成就，全新Nike Forward系列就是如此。既維持了機能性，還保留了簡約時裝特色，更是降低碳排，兼具永續精神的劃時代產品。

一切都從如何減少碳足跡開始，因此Nike的設計團隊，想到了傳統手工藝「羊毛氈」的戳針技術，於是放棄了一般從纖維製成紗線，再透過平織或針織成布料的過程。直接從從纖維著手，加上前述的戳針技術完成Nike Forward系列所需面料，能有效降低約75％的碳排放，但光是走到這一步，Nike就花了5年的時間。不僅如此，品牌為了「永續」不遺餘力，於是利用這個結合了部分回收物料製成的布料，甫以精準的剪裁，去除不需要的車縫過程，捨棄傳統的染色步驟，無裝飾配件，採用未加工剪裁的口袋，因此也節省了水資源。

透過戳針技術完成Nike Forward系列所需面料，能有效降低約75％的碳排放。圖／Nike提供
透過戳針技術完成Nike Forward系列所需面料，能有效降低約75％的碳排放。圖／Nike提供

所以品牌都認為Nike Forward是Nike自Dri-Fit以來最重要的服裝創新科技，於是最易搭配的灰色來呈現連帽上衣與圓領衫，除了重量比起過往同類商品輕，也因為少了多餘裝飾，未來將可容易再回到循環再生的路徑上，體現Nike追求的零碳排目標。但Nike Forward並非沒有缺點，於洗滌多次之後，可能會如同一般毛衣一樣的起毛球，但也能用市售的修剪器處理即可，全系列預計9月中旬上市。

Nike Forward服飾並非沒有缺點，於洗滌多次之後，可能會如同一般毛衣一樣的起毛球，但也能用市售的修剪器處理即可。圖／Nike提供
Nike Forward服飾並非沒有缺點，於洗滌多次之後，可能會如同一般毛衣一樣的起毛球，但也能用市售的修剪器處理即可。圖／Nike提供

Nike Forward系列男款連帽上衣。圖／Nike提供
Nike Forward系列男款連帽上衣。圖／Nike提供

為了節省水資源，Nike Forward捨棄傳統的染色步驟，無裝飾配件，採用未加工剪裁的口袋。圖／Nike提供
為了節省水資源，Nike Forward捨棄傳統的染色步驟，無裝飾配件，採用未加工剪裁的口袋。圖／Nike提供

Nike Forward系列男款上衣。圖／Nike提供
Nike Forward系列男款上衣。圖／Nike提供

Nike Forward系列女款連帽上衣4,480元。圖／Nike提供
Nike Forward系列女款連帽上衣4,480元。圖／Nike提供

Nike Forward系列女款上衣3,980元。圖／Nike提供
Nike Forward系列女款上衣3,980元。圖／Nike提供

品牌 碳排放

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