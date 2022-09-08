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aespa超人氣韓流女團戴愛心滑動鑽石 成蕭邦品牌大使
看好K-pop對全球尤其亞洲新世代的影響力，瑞士精品品牌蕭邦（Chopard）宣布備受追捧的韓國人氣女團aespa成為全球品牌大使，成員Karina、Winter、Giselle和Ningning四人所散發的豐富才華、豐富創意和年輕能量，將演繹蕭邦一系列作品，為蕭邦帶來耳目一新的品牌形象！
蕭邦聯合總裁兼藝術總監Caroline Scheufele這幾年持續關注新世代及年輕族群的潮流趨勢，自然而然也注意到aespa這個近期在國際上都取得極大成功的這個新穎時尚K-pop 女團。出道於2020年底的aespa，團名結合「Avatar X Experience」和「aspect」，甫出道的主打單曲《Black Mamba》僅用3天的時間就進入了4大Billboard排行榜。最近發行的第二張迷你專輯《Girls》在Billboard主榜單Billboard 200和Artist 100中均位列第三。
今年，aespa更陸續登上Coachella Valley Music and Arts Festival主舞台與美國ABC 「Good Morning America」夏季系列音樂會（GMA 2022 夏季音樂會系列），成為第一個在開幕式舞台上表演的K-pop女團，並在聯合國的可持續發展高級別論壇上發表了別具意義的演講。
首發代言照中，四位成員都配戴了蕭邦最富盛名的滑動鑽石Happy Diamonds系列珠寶，以及結合經典心形圖騰的Happy Hearts系列，新品完全採用符合倫理道德標準黃金製作，讓璀璨的鑽石自由舞動不受鑲爪的拘束，得以360度隨光影舞動，流露出最璀璨耀眼的光芒。
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