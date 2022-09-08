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aespa超人氣韓流女團戴愛心滑動鑽石 成蕭邦品牌大使

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
aespa配戴蕭邦Happy Sport系列腕表、Happy Hearts和Happy Diamonds系列珠寶。圖／蕭邦提供
aespa配戴蕭邦Happy Sport系列腕表、Happy Hearts和Happy Diamonds系列珠寶。圖／蕭邦提供

看好K-pop對全球尤其亞洲新世代的影響力，瑞士精品品牌蕭邦（Chopard）宣布備受追捧的韓國人氣女團aespa成為全球品牌大使，成員Karina、Winter、Giselle和Ningning四人所散發的豐富才華、豐富創意和年輕能量，將演繹蕭邦一系列作品，為蕭邦帶來耳目一新的品牌形象！

蕭邦聯合總裁兼藝術總監Caroline Scheufele這幾年持續關注新世代及年輕族群的潮流趨勢，自然而然也注意到aespa這個近期在國際上都取得極大成功的這個新穎時尚K-pop 女團。出道於2020年底的aespa，團名結合「Avatar X Experience」和「aspect」，甫出道的主打單曲《Black Mamba》僅用3天的時間就進入了4大Billboard排行榜。最近發行的第二張迷你專輯《Girls》在Billboard主榜單Billboard 200和Artist 100中均位列第三。

今年，aespa更陸續登上Coachella Valley Music and Arts Festival主舞台與美國ABC 「Good Morning America」夏季系列音樂會（GMA 2022 夏季音樂會系列），成為第一個在開幕式舞台上表演的K-pop女團，並在聯合國的可持續發展高級別論壇上發表了別具意義的演講。

首發代言照中，四位成員都配戴了蕭邦最富盛名的滑動鑽石Happy Diamonds系列珠寶，以及結合經典心形圖騰的Happy Hearts系列，新品完全採用符合倫理道德標準黃金製作，讓璀璨的鑽石自由舞動不受鑲爪的拘束，得以360度隨光影舞動，流露出最璀璨耀眼的光芒。

aespa成員Giselle和Nigning配戴蕭邦Happy Sport系列腕表、Happy Hearts和Happy Diamonds系列珠寶。圖／蕭邦提供
aespa成員Giselle和Nigning配戴蕭邦Happy Sport系列腕表、Happy Hearts和Happy Diamonds系列珠寶。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Hearts系列耳環。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Hearts系列耳環。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Hearts系列戒指。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Hearts系列戒指。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Hearts系列手環。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Hearts系列手環。圖／蕭邦提供
aespa成員Giselle配戴蕭邦珠寶與腕表。圖／蕭邦提供
aespa成員Giselle配戴蕭邦珠寶與腕表。圖／蕭邦提供
aespa配戴蕭邦Happy Sport系列腕表、Happy Hearts和Happy Diamonds系列珠寶。圖／蕭邦提供
aespa配戴蕭邦Happy Sport系列腕表、Happy Hearts和Happy Diamonds系列珠寶。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Hearts系列鍊墜。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Hearts系列鍊墜。圖／蕭邦提供
aespa成員Winter配戴蕭邦Happy Sport系列腕表與Happy Hearts系列珠寶。圖／蕭邦提供
aespa成員Winter配戴蕭邦Happy Sport系列腕表與Happy Hearts系列珠寶。圖／蕭邦提供
aespa成員Karina配戴蕭邦Happy Sport系列腕表與Happy Hearts系列珠寶。圖／蕭邦提供
aespa成員Karina配戴蕭邦Happy Sport系列腕表與Happy Hearts系列珠寶。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Sport腕表。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Sport腕表。圖／蕭邦提供
aespa成員Winter和Karina配戴蕭邦Happy Sport系列腕表與Happy Hearts系列珠寶。圖／蕭邦提供
aespa成員Winter和Karina配戴蕭邦Happy Sport系列腕表與Happy Hearts系列珠寶。圖／蕭邦提供
aespa成員Ningning配戴蕭邦Happy Sport系列腕表與Happy Hearts系列珠寶。圖／蕭邦提供
aespa成員Ningning配戴蕭邦Happy Sport系列腕表與Happy Hearts系列珠寶。圖／蕭邦提供

品牌 鑽石 音樂會

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