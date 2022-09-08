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不明原因大量暴斃 秋節烤肉這味海鮮缺貨

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑鄉牡蠣歉收，平均產量不到以前的一半。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉牡蠣歉收，平均產量不到以前的一半。記者簡慧珍／攝影

海鮮這兩天成熱門話題，中秋烤肉廣受歡迎的牡蠣因彰化縣沿海養殖普遍歉收，平均採收量不到往年的一半，產地售價飆到每台斤170元至180元，而且預訂一空，親自到剖蚵「蚵桌」採購也不見得買得到。

再過一天就是中秋佳節，網友在社群平台發問哪裡有牡蠣可買，雖然得到回應，但被留言今年蚵仔很少，價格不便宜又很難買到。今天很多民眾想買彰化在地鮮蚵，不是南部泡水蚵，直接到芳苑搶購帶殼牡蠣。

吳姓蚵農指出，眾蚵農懷疑最近3年內芳苑外海鑽井打樁做離岸風機工程，導致海底泥沙四散漂流卡在牡蠣外殼，影響生長發育甚至暴斃，倖存牡蠣的個體都很小，中秋之前的夏季天氣很好，照理講牡蠣應該肥美，結果牡蠣長不大，颱風（軒嵐諾）過後天氣逐漸穩定，牡蠣還是長得不好。

吳姓蚵農表示，蚵田收成好壞看地點，狀況最好是往年的五至六成，狀況差的不到往年三成，有些蚵田完全沒收成，漁民駕駛採蚵車跑一趟，空車而返欲哭無淚，芳苑一帶牡蠣產量大減，每台斤170元到180元，價格雖好但沒牡蠣可賣，漁民聽得到卻賺不到。

洪姓蚵農表示，芳苑年輕人口外流，芳苑潮間帶地貌改變，都讓「蚵坪」數量減少，蚵仔價格年年攀升，今年芳苑在地牡蠣產量更少，漁民認為跟漂沙汙染改變海洋生態等因素有關。

縣政顧問也是芳苑鄉長候選人林保玲受理漁民陳情，已向縣政府反映，將邀集再生能源開發公司、漁業專業單位和漁民團體對話。林保玲說，芳苑鄉的珍珠蚵養殖是在地特色漁業，每年王功漁火節等活動不可或缺的明星特產，她希望各方會商找出牡蠣大量死亡的原因並加以防治，拯救漁民生計和芳苑鄉特產。

漁民 中秋

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