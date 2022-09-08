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中秋買月餅！「犁記」排隊破百人、晚上得排200公尺
中秋佳節即將於本週末到來，民眾也紛紛搶購月餅、蛋黃酥等應景點心。位於台北的人氣名店「台北犁記」，近期日日都可見到排隊人潮，在9月7日的下班時間，可見到近200公尺的排隊人龍，而在連假前的最後上班時段，也可見到約百人規格的排隊人龍。
台北犁記以綠豆椪、蛋黃酥、棗泥松子酥等中式糕點著稱，一直都是台北的人氣糕餅店，疫情前也常可見到海外旅客前來購買伴手禮。在中秋節前，更是犁記的超級旺季，其中中秋檔期的訂購單，更早已於8月10日就訂購完畢，僅能開放現場排隊購買。因此在佳節前夕，每日都能見到長長的排隊人龍，店家也規劃工作人員於現場協助引跟訂購。
9月8日實際走訪現場，儘管是上班日的下午時段，但是仍可見到約100名的民眾在排隊等候。另外民眾也透露，在9月7日的下班時段，排隊人龍更一路延伸至松江路69巷巷口，距離店面口距離長達200公尺，可見犁記的超級人氣。
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