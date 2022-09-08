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2022竹梅源臺灣精品咖啡大賞成績揭曉 冠軍豆拍出高價

聯合報／ 記者王慧瑛王昭月／高雄即時報導
「2022竹梅源臺灣精品咖啡大賞-敘」前三名業主與主辦人王源林（右二）合影。記者王慧瑛／攝影
「2022竹梅源臺灣精品咖啡大賞-敘」前三名業主與主辦人王源林（右二）合影。記者王慧瑛／攝影

「2022竹梅源臺灣精品咖啡大賞-敘」今天揭曉10大咖啡莊園，其中嘉義番路鄉璟隆咖啡莊園自57支賽豆中脫穎而出，抱走冠軍，40公斤生豆更拍出49萬高價，是未「鍍金」前3倍以上價格，名利雙收。冠軍業者蘇彥璋是8年級生，從咖啡門外漢一躍成為咖啡界頂級行家，今年首度參加竹梅源精品咖啡大賞即奪冠，令人刮目相看，

「竹梅源臺灣精品咖啡大賞」由竹梅源莊園負責人王源林發起主辦，從事塑膠業的他重視生態環保，發現國內種植檳榔的林地水土保持不易，激起種樹造林、節能減碳決心，他在高雄六龜廣植林木，發現在林下種植咖啡樹，不僅有利排碳，還能增進農友收益，於是去年舉辦「竹梅源臺灣精品咖啡大賞」，為咖啡農搭建交流平台，提升台灣咖啡能見度。

今年「竹梅源臺灣精品咖啡大賞」邁入第二屆，經兩階段評鑑今天揭曉10大咖啡莊園並舉辦生豆競標拍賣媒合會，前三名依序是璟隆咖啡莊園、豆御香藝妓莊園＆ Royal Bean Geisha Estate、鄒築園，金賞獎為雅慕伊、卓武山、嵩岳咖啡莊園，銀賞獎是花囍田、東泓、皇庭及柏香茗茶咖啡莊園。

王源林為行銷台灣咖啡，用心良苦，這屆賽事偕執行長張自然帶著祝賀榜單到獲獎咖啡莊園張貼報喜，有咖啡農許諾，明年要把莊園最好的豆子留給竹梅源賽事。

今年奪冠的璟隆咖啡莊園業者蘇彥璋，現年27歲，畢業於嘉義大學園藝系，家族種茶製茶，大三那年他在家人支持下，利用家中一塊空地嘗試種植高經濟價值咖啡，從未接觸過咖啡的他花了6萬元買了200株「藝伎」及SL34咖啡苗，在海拔1400公尺的阿里山區種植，從喝不懂咖啡到種出興趣。

也說，高海拔地區易有霜害，咖啡最怕的就是霜害，好在念大學時，對於田間管理有一定的學理基底，他連續噴水防止咖啡著霜，產出高品質的生豆，去年首度收就在阿里山交流賽拿下金質獎，去年在同一賽事再拿兩個銀質獎，今年則在「竹梅源臺灣精品咖啡大賞」鍍金，抱走的20萬他決定再投作資本，生產更優質的咖啡，有朝一日更希望進軍國際。

「2022竹梅源臺灣精品咖啡大賞-敘」今天揭曉10大得獎咖啡莊園。記者王慧瑛／攝影
「2022竹梅源臺灣精品咖啡大賞-敘」今天揭曉10大得獎咖啡莊園。記者王慧瑛／攝影
重視生態環保的企業家王源林，在高雄六龜地區廣植林木，為節能減碳盡心，同時鼓勵種咖啡樹替代檳榔樹，兼顧水土保持也促進經濟發展。記者王慧瑛／提供
重視生態環保的企業家王源林，在高雄六龜地區廣植林木，為節能減碳盡心，同時鼓勵種咖啡樹替代檳榔樹，兼顧水土保持也促進經濟發展。記者王慧瑛／提供
「2022竹梅源臺灣精品咖啡大賞-敘」冠軍咖啡莊園業者為來自嘉義番路鄉的青農蘇彥璋。記者王昭月／攝影
「2022竹梅源臺灣精品咖啡大賞-敘」冠軍咖啡莊園業者為來自嘉義番路鄉的青農蘇彥璋。記者王昭月／攝影

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