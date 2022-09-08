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見證時裝傳奇！《路易威登：Virgil Abloh》必收書籍

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
《Louis Vuitton：Virgil Abloh》，5,250元。圖／路易威登提供
《Louis Vuitton：Virgil Abloh》，5,250元。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）與出版商Assouline攜手推出《Louis Vuitton：Virgil Abloh》一書，見證見證這位高瞻遠矚的傳奇設計師如何改寫了時尚史；這也是Virgil Abloh於2021年11月28日辭世後，首本出版的書籍，由與Abloh密切合作的時尚作家Anders Christian Madsen撰寫，共分8大章節、超過320張照片。英文/法文精裝版提供兩款封面可選，新台幣定價5,250元，以及終極珍藏版盒裝書，定價46,400元，即日起可於台灣官網訂購。

「Virgil Abloh 有著黑人血統背景，他沒有接受過正規時裝設計訓練，也從未在任何老牌時裝屋工作過。Abloh 將自己視為在高級時裝界臥底的人:一個真正的局外人，卻將成為一個開創性的人物。」Madsen寫道。

1980年出生於美國伊利諾州的Virgil Abloh，在2013年創立自己的潮流時尚品牌Off-White大獲成功，於2018年接任精品龍頭品牌路易威登的男裝藝術總監一職，是品牌首位擔任該職務的非洲裔美國人，象徵著時尚史上的一個重要時刻及一個由包容性、多樣性和賦權定義的新時代起點。《Louis Vuitton：Virgil Abloh》一書聚焦Virgil為路易威登創作的8個男裝系列與秀場，以及他所設計的每一款運動鞋。

透過豐富的文化參考論點與敘述，以及Nigo、Naomi Campbell、Luke Sabbat、Kendall Jenner和Kid Cudi在內與Virgil往來親密的友人們，該書紀錄了彼此合作關係、探索Virgil的創作思路。書中穿插著Virgil Abloh本人說過的話或是所謂的「Abloh主義（Abloh-isms）」，並且搭配深入的說明，讓讀者瞭解這位設計師在路易威登任職期間各階段所發生的故事。

兩款封面，其中一個封面取自路易威登在邁阿密舉行的2022年春夏Spin- Off大秀，畫面中一個小孩子奔向醒目的紅色路易威登熱氣球，象徵著青春活力；另一個封面則是由具指標性的文化人士暨藝術家Reggieknow所創作的卡通圖案，他為Virgil的2021年春夏大秀繪製了現在備受歡迎的角色，這是路易威登首次與黑人藝術家合作打造時尚伸展台。包裝在收藏盒內的終極珍藏版，設計則是參考了Virgil在2021年春夏系列中使用的運輸板條箱，另有一個特殊的獨立插頁，當中可以欣賞到Virgil為路易威登設計的每一款運動鞋，包括今年的新款Air Force 1s。

《Louis Vuitton：Virgil Abloh》終極珍藏版盒裝書，定價46,400元。圖／路易威登提供
《Louis Vuitton：Virgil Abloh》終極珍藏版盒裝書，定價46,400元。圖／路易威登提供
《Louis Vuitton：Virgil Abloh》內頁。圖／路易威登提供
《Louis Vuitton：Virgil Abloh》內頁。圖／路易威登提供
《Louis Vuitton：Virgil Abloh》內頁畫面。圖／路易威登提供
《Louis Vuitton：Virgil Abloh》內頁畫面。圖／路易威登提供
《Louis Vuitton：Virgil Abloh》內頁。圖／路易威登提供
《Louis Vuitton：Virgil Abloh》內頁。圖／路易威登提供
《Louis Vuitton：Virgil Abloh》探索Virgil為路易威登創作的各種文化面向。圖／路易威登提供
《Louis Vuitton：Virgil Abloh》探索Virgil為路易威登創作的各種文化面向。圖／路易威登提供
《Louis Vuitton：Virgil Abloh》內頁畫面。圖／路易威登提供
《Louis Vuitton：Virgil Abloh》內頁畫面。圖／路易威登提供

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