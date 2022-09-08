見證時裝傳奇！《路易威登：Virgil Abloh》必收書籍
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）與出版商Assouline攜手推出《Louis Vuitton：Virgil Abloh》一書，見證見證這位高瞻遠矚的傳奇設計師如何改寫了時尚史；這也是Virgil Abloh於2021年11月28日辭世後，首本出版的書籍，由與Abloh密切合作的時尚作家Anders Christian Madsen撰寫，共分8大章節、超過320張照片。英文/法文精裝版提供兩款封面可選，新台幣定價5,250元，以及終極珍藏版盒裝書，定價46,400元，即日起可於台灣官網訂購。
「Virgil Abloh 有著黑人血統背景，他沒有接受過正規時裝設計訓練，也從未在任何老牌時裝屋工作過。Abloh 將自己視為在高級時裝界臥底的人:一個真正的局外人，卻將成為一個開創性的人物。」Madsen寫道。
1980年出生於美國伊利諾州的Virgil Abloh，在2013年創立自己的潮流時尚品牌Off-White大獲成功，於2018年接任精品龍頭品牌路易威登的男裝藝術總監一職，是品牌首位擔任該職務的非洲裔美國人，象徵著時尚史上的一個重要時刻及一個由包容性、多樣性和賦權定義的新時代起點。《Louis Vuitton：Virgil Abloh》一書聚焦Virgil為路易威登創作的8個男裝系列與秀場，以及他所設計的每一款運動鞋。
透過豐富的文化參考論點與敘述，以及Nigo、Naomi Campbell、Luke Sabbat、Kendall Jenner和Kid Cudi在內與Virgil往來親密的友人們，該書紀錄了彼此合作關係、探索Virgil的創作思路。書中穿插著Virgil Abloh本人說過的話或是所謂的「Abloh主義（Abloh-isms）」，並且搭配深入的說明，讓讀者瞭解這位設計師在路易威登任職期間各階段所發生的故事。
兩款封面，其中一個封面取自路易威登在邁阿密舉行的2022年春夏Spin- Off大秀，畫面中一個小孩子奔向醒目的紅色路易威登熱氣球，象徵著青春活力；另一個封面則是由具指標性的文化人士暨藝術家Reggieknow所創作的卡通圖案，他為Virgil的2021年春夏大秀繪製了現在備受歡迎的角色，這是路易威登首次與黑人藝術家合作打造時尚伸展台。包裝在收藏盒內的終極珍藏版，設計則是參考了Virgil在2021年春夏系列中使用的運輸板條箱，另有一個特殊的獨立插頁，當中可以欣賞到Virgil為路易威登設計的每一款運動鞋，包括今年的新款Air Force 1s。
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