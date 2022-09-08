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momo購物網9/9晚上8點同步官網開放預購iPhone 14系列

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
momo購物網將於9月9日晚上8點同步官網開放預購iPhone 14全系列新機，圖為iPhone 14 Pro。圖／momo購物網提供
momo購物網將於9月9日晚上8點同步官網開放預購iPhone 14全系列新機，圖為iPhone 14 Pro。圖／momo購物網提供

iPhone 14系列新機登場，momo購物網將於9月9日晚上8點同步官網開放預購iPhone 14全系列新機，包含iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max等4款機型。迎接換機潮，舊機換新機加辦台灣大哥大門號並指定刷momo卡，加總最高回饋達53,420元（以iPhone 14 Pro Max 1TB為例），加碼再抽福容五星食宿。同時鎖定果粉護機心切，momo子公司富立財產保代規畫「碎屏險」及「行動裝置險（指定機種）」3分鐘網路投保，新機加購手機保險更安心。

iPhone 14全系列擁有歷年最優異的電池續航力，iPhone 14 Pro系列更揮別瀏海設計、迎來全新「動態島」互動式操作介面，可輕鬆使用音樂、地圖、計時等控制功能，讓果粉們躍躍欲試；iPhone 14系列則強調「車禍偵測」、「SOS緊急服務」兩大嶄新安全功能。iPhone 14亮點滿滿，登場即掀熱議，以上一代iPhone 13於momo購物網預購首日湧入較日均成長20倍人流的盛況來看，預估9月9日 iPhone 14系列新機預購日將再掀一波熱購潮。

momo購物網9月9日晚上8點將同步官方開放預購，包含iPhone 14及新加入的iPhone 14 Plus，提供紫色、藍色、午夜色、星光色、紅色共5色，依容量規格iPhone 14定價27,900元起，iPhone 14 Plus為31,900元起。iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max則有全新亮相的深紫色、銀色、金色、太空黑色共4色，其中iPhone 14 Pro定價34,900元起，iPhone 14 Pro Max為38,900元起。

想趁機升級5G的消費者還可透過momo購物網App購機申辦台灣大哥大門號享回饋，最高回饋24,000元momo幣；另有momo購物網App線上舊機回收服務，近10大品牌手機適用，最高可回饋26,600元紅利金，換機同時延續舊機價值。9月30日前每周五及周六、日累積消費滿3,000元，即可參加福容大飯店食宿滿額登記抽活動，頭獎價值破萬元。

果粉於momo購買iPhone新機，即可透過momo子公司富立財產保代3分鐘完成網路投保，還可依據自身需求選擇「碎屏險」或「行動裝置險（指定機種）」，每天最低不到1元起。其中「螢幕碎屏險」承保項目為意外事故導致螢幕損壞，年保費共4種級距，保期內最高賠償10,000元；「行動裝置險」守護更全面，承保範圍包含意外損壞、盜竊損失、盜用損失，依空機價區分年保費，最低每月只要94元。詳細保險資訊請至富立財產保代專案頁面查詢。

在蘋果極受市場青睞的品牌力下，許多消費者也會趁新機上市時優惠入手前一代機型。momo購物網iPhone舊機全面優惠91折起、iPhone 13系列配件7折起，人氣選擇如iPhone 13 mini 128GB優惠價20,900元、iPhone 13 128GB優惠價24,900元等。

新機登場之際，momo購物網更火速上架多款機配件，包含美國魚骨iPhone 14 Pro Odyssey+超軍規防摔掛繩手機殼、moshi Napa for iPhone 14 Pro皮革保護殼、UAG iPhone 14耐衝擊保護殼、YOMIX優迷雙孔快充頭＋Type-C快充線組等。

momo購物網將於9月9日晚上8點同步官網開放預購iPhone 14全系列新機，圖為iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max。圖／momo購物網提供
momo購物網將於9月9日晚上8點同步官網開放預購iPhone 14全系列新機，圖為iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max。圖／momo購物網提供
iPhone 14系列新機登場，momo購物網將於9月9日晚上8點同步官網開放預購iPhone 14全系列新機，圖為iPhone 14。圖／momo購物網提供
iPhone 14系列新機登場，momo購物網將於9月9日晚上8點同步官網開放預購iPhone 14全系列新機，圖為iPhone 14。圖／momo購物網提供
iPhone 14系列新機登場，momo購物網將於9月9日晚上8點同步官網開放預購iPhone 14全系列新機，圖為iPhone 14、iPhone 14 Plus。圖／momo購物網提供
iPhone 14系列新機登場，momo購物網將於9月9日晚上8點同步官網開放預購iPhone 14全系列新機，圖為iPhone 14、iPhone 14 Plus。圖／momo購物網提供
momo購物網將於9月9日晚上8點同步官網開放預購iPhone 14全系列新機，圖為iPhone 14 Pro新款深紫色。圖／momo購物網提供
momo購物網將於9月9日晚上8點同步官網開放預購iPhone 14全系列新機，圖為iPhone 14 Pro新款深紫色。圖／momo購物網提供

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