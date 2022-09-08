momo購物網9/9晚上8點同步官網開放預購iPhone 14系列

iPhone 14系列新機登場，momo購物網將於9月9日晚上8點同步官網開放預購iPhone 14全系列新機，包含iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max等4款機型。迎接換機潮，舊機換新機加辦台灣大哥大門號並指定刷momo卡，加總最高回饋達53,420元（以iPhone 14 Pro Max 1TB為例），加碼再抽福容五星食宿。同時鎖定果粉護機心切，momo子公司富立財產保代規畫「碎屏險」及「行動裝置險（指定機種）」3分鐘網路投保，新機加購手機保險更安心。

iPhone 14全系列擁有歷年最優異的電池續航力，iPhone 14 Pro系列更揮別瀏海設計、迎來全新「動態島」互動式操作介面，可輕鬆使用音樂、地圖、計時等控制功能，讓果粉們躍躍欲試；iPhone 14系列則強調「車禍偵測」、「SOS緊急服務」兩大嶄新安全功能。iPhone 14亮點滿滿，登場即掀熱議，以上一代iPhone 13於momo購物網預購首日湧入較日均成長20倍人流的盛況來看，預估9月9日 iPhone 14系列新機預購日將再掀一波熱購潮。

momo購物網9月9日晚上8點將同步官方開放預購，包含iPhone 14及新加入的iPhone 14 Plus，提供紫色、藍色、午夜色、星光色、紅色共5色，依容量規格iPhone 14定價27,900元起，iPhone 14 Plus為31,900元起。iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max則有全新亮相的深紫色、銀色、金色、太空黑色共4色，其中iPhone 14 Pro定價34,900元起，iPhone 14 Pro Max為38,900元起。

想趁機升級5G的消費者還可透過momo購物網App購機申辦台灣大哥大門號享回饋，最高回饋24,000元momo幣；另有momo購物網App線上舊機回收服務，近10大品牌手機適用，最高可回饋26,600元紅利金，換機同時延續舊機價值。9月30日前每周五及周六、日累積消費滿3,000元，即可參加福容大飯店食宿滿額登記抽活動，頭獎價值破萬元。

果粉於momo購買iPhone新機，即可透過momo子公司富立財產保代3分鐘完成網路投保，還可依據自身需求選擇「碎屏險」或「行動裝置險（指定機種）」，每天最低不到1元起。其中「螢幕碎屏險」承保項目為意外事故導致螢幕損壞，年保費共4種級距，保期內最高賠償10,000元；「行動裝置險」守護更全面，承保範圍包含意外損壞、盜竊損失、盜用損失，依空機價區分年保費，最低每月只要94元。詳細保險資訊請至富立財產保代專案頁面查詢。

在蘋果極受市場青睞的品牌力下，許多消費者也會趁新機上市時優惠入手前一代機型。momo購物網iPhone舊機全面優惠91折起、iPhone 13系列配件7折起，人氣選擇如iPhone 13 mini 128GB優惠價20,900元、iPhone 13 128GB優惠價24,900元等。