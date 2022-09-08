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王心恬變身旅遊部落客？遠赴瑞士辣秀美腿兼曬On跑鞋

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
在刻苦的路跑訓練裡，王心恬不忘拍美照，還秀出On昂跑的Cloud 5鞋。圖／摘自王心恬臉書
在刻苦的路跑訓練裡，王心恬不忘拍美照，還秀出On昂跑的Cloud 5鞋。圖／摘自王心恬臉書

很多人不知道王心恬除了是名模、自創保養品牌之外，更是一個「戶外咖」，不僅熱愛滑雪，更是馬拉松的常客。因此她日前受到運動品牌On昂跑的邀請，遠赴瑞士與各國專業好手，一同參與長達50公里越野路跑訓練，從早到晚的行程，讓王心恬在臉書上也直說「我腿要斷了！」

此次遠赴瑞士參與越野路跑，王心恬也在臉書上以圖文轉播的方式呈現，除了能看到他與來自各國的好手，一同訓練之外，更有許多的有趣互動。而粉絲在看王心恬的美照之外，更能感受到瑞士的風光明媚讓人心生嚮往，宛如另類旅遊部落客。不僅如此，因為是運動品牌On昂跑主辦活動，王心恬也盡職的呈現她穿著的Cloud 5跑鞋。這雙搭載了CloudTec®緩衝科技、Speedboard®推進板的鞋款，以模塊化的大底造型呈現，增加耐磨墊片的面積，提升耐磨度與增加抓地力，能克服不同地形。另外，透過專利設計，能積聚足部觸地時的能量，並迅速送到前腳掌，再轉化成推進力，減少跨步轉換過程中的動能消耗。王心恬所穿著的便是百合白與冰霜灰組合而成的女鞋，獨特配色也反映了On昂跑的發源地「瑞士阿爾卑斯山脈」的景色。

王心恬所穿著的便是百合白與冰霜灰組合而成的Cloud 5女鞋。圖／摘自王心恬臉書
王心恬所穿著的便是百合白與冰霜灰組合而成的Cloud 5女鞋。圖／摘自王心恬臉書

PUMA在去年秋冬首度推出NITRO氮氣跑鞋後，獲得不錯市場迴響，因此也把觸角延伸到戶外活動，開發出全新的FAST-TRAC NITRO越野鞋款。目標鎖定郊山石階步道的跑山愛好者，鞋款採用中齒刻痕的PUMAGRIP ATR超耐磨抓地大底，更適合乾燥的戶外碎石步道及郊山石階慢跑，同樣搭配輕量鞋身，能帶來更靈活、舒適的跑山體驗。

On昂跑的發源地「瑞士阿爾卑斯山脈」。圖／On昂跑提供
On昂跑的發源地「瑞士阿爾卑斯山脈」。圖／On昂跑提供

王心恬日前受到運動品牌On昂跑的邀請，遠赴瑞士與各國專業好手，一同參與長達50公里越野路跑訓練。圖／摘自王心恬臉書
王心恬日前受到運動品牌On昂跑的邀請，遠赴瑞士與各國專業好手，一同參與長達50公里越野路跑訓練。圖／摘自王心恬臉書

On昂跑Cloud 5男款跑鞋4,580元。圖／On昂跑提供
On昂跑Cloud 5男款跑鞋4,580元。圖／On昂跑提供

On昂跑Cloud 5女款跑鞋4,580元。圖／On昂跑提供
On昂跑Cloud 5女款跑鞋4,580元。圖／On昂跑提供

On昂跑Cloud 5女款跑鞋4,580元。圖／On昂跑提供
On昂跑Cloud 5女款跑鞋4,580元。圖／On昂跑提供

On昂跑Cloud 5中性跑鞋4,580元。圖／On昂跑提供
On昂跑Cloud 5中性跑鞋4,580元。圖／On昂跑提供

PUMA的FAST-TRAC NITRO越野鞋３,580元。圖／PUMA提供
PUMA的FAST-TRAC NITRO越野鞋３,580元。圖／PUMA提供

On昂跑Cloud 5中性跑鞋4,580元。圖／On昂跑提供
On昂跑Cloud 5中性跑鞋4,580元。圖／On昂跑提供

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