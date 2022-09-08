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南二監受刑人161烘焙坊展手藝 月餅訂單破表要吃等明年

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南二監受刑人161烘焙坊展手藝 ，月餅訂單破表要吃等明年。記者周宗禎／翻攝
南二監受刑人161烘焙坊展手藝 ，月餅訂單破表要吃等明年。記者周宗禎／翻攝

台南第二監獄培訓收容人烘焙技藝，取得丙級證照後轉入「161烘焙坊」持續實作、發揮所學。今年月餅主打以健康、養生、「不死甜」風味，受消費者喜愛，早在中秋節前3個星期訂單就已爆表。獄方表示，想要嘗到「161」的美味，得等明年。

南二監表示，為讓收容人順利復歸社會，規畫一條龍式處遇措施，往年中秋節推出月餅禮盒僅供內部訂購，經由同仁親友間的推廣，品質廣獲好評。

南二監考量今年月餅主軸與烘焙原物料飆漲，禮盒售價也較往年多三成，恐影響同仁訂購意願，因此對外開放訂購，意想不到地造成民眾搶購，產能滿載，對於訂不到的民眾「只能再次說聲抱歉」。

南二監推出一般月餅禮盒及雙層禮盒，內容除傳統月餅還有手工餅乾、核桃塔、酥餅等多種類作搭配，可滿足民眾不同需求。有人一次訂購數十盒，有企業主訂購上百盒，今年月餅銷售額至少50多萬，創下南二監銷售紀錄。

參與製作收容人阿宏說，趕製中秋月餅雖然辛苦，但可從中磨練技術，累積烘焙工作管理、排程相關實務經驗，出監後立即有能力投入就業市場，感謝南二監成立烘焙坊的初衷與鼓勵。

南二監受刑人161烘焙坊展手藝 ，月餅訂單破表要吃等明年。記者周宗禎／翻攝
南二監受刑人161烘焙坊展手藝 ，月餅訂單破表要吃等明年。記者周宗禎／翻攝
南二監受刑人161烘焙坊展手藝 ，月餅訂單破表要吃等明年。記者周宗禎／翻攝
南二監受刑人161烘焙坊展手藝 ，月餅訂單破表要吃等明年。記者周宗禎／翻攝
南二監受刑人161烘焙坊展手藝 ，月餅訂單破表要吃等明年。記者周宗禎／翻攝
南二監受刑人161烘焙坊展手藝 ，月餅訂單破表要吃等明年。記者周宗禎／翻攝

月餅 烘焙 中秋節

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