快訊

台大選校長／5人不推薦破400票 教授：有不同勢力在運作

陳時中免治馬桶政策惹話題 專家：台灣有馬桶的歷史其實不長

直播／今新增確診3萬4846人境外移入278人 死亡增29人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北車站新亮點 台鐵翻修舊車廂打造「3又1/2月台」

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台鐵在台北車站東側廣場打造「3又1/2月台」，並把展示的LDK58蒸汽火車頭以及LDR2201柴油客車重新整修，成為全新亮點，今日特地安排學童認識鐵道文化。記者盧逸峰／攝影
台鐵在台北車站東側廣場打造「3又1/2月台」，並把展示的LDK58蒸汽火車頭以及LDR2201柴油客車重新整修，成為全新亮點，今日特地安排學童認識鐵道文化。記者盧逸峰／攝影

台北車站旁又有新亮點。台鐵局將原先展示在台北車站東側廣場的LDK58蒸汽火車頭以及LDR2201柴油客車重新整修，並打造「3又1/2月台」，成為民眾親近鐵道文化的新亮點，今天上午舉行揭牌儀式，未來每天的早上8時到晚間6時，每個整點都會鳴笛。

台鐵局說，LDK58蒸汽火車頭以及LDR2201柴油客車已在台北車站東側展示11年，歷經風吹日曬，導致車輛脫漆鏽蝕，經台鐵局重新整修過後，仿造小說《哈利波特》中場景，建置參觀台、電波鐘等，打造成「3又1/2月台」，成為嶄新亮點。

台鐵也別出心裁，把每個整點的鳴笛橋段命名，融入台鐵站名的吉祥諧音，例如永保安康、成功歸來、追分成功、台北大林（林北台大）、大慶台中（慶中台大）等。

台鐵局說，LDK58是1923年日本車輛製造，運用於花東線窄軌之蒸氣機車，為早期活躍於花東線的主力蒸汽機車。1982年東線軌距拓寬完工後，LDK50型便全數報廢，1999年台鐵局台北機廠將LDK58整修。

台鐵局也說，LDR2201則是在1956年，花管處為發展交通營運之需，特別委託台北機廠仿照日本國鐵（JNR）湘南車型打造車身，運回花蓮機廠裝配200匹固敏式柴油引擎，供學生上下學通勤為主，故被稱為「學生仔車」，又因車身塗裝為下黃上白，當地人以「黃皮仔車」稱呼。

台鐵局說，LDK58及LDR2201於2011年台鐵百年文物特展時，移置台北車站東側連掛展示，並建置參觀台、電波鐘，以定時鳴笛的靜態展示。因展示車輛脫漆鏽蝕經重新整修，並於中秋節前夕竣工，以嶄新經典之樣貌，迎接台北車站來往旅客駐足拍照或打卡，鳴笛聲響時，也象徵台鐵將以新姿態展開啟程。

台鐵也別出心裁，把每個整點的鳴笛橋段命名，融入台鐵站名的吉祥諧音，例如永保安康、成功歸來、追分成功、台北大林（林北台大）、大慶台中（慶中台大）等。。記者盧逸峰／攝影
台鐵也別出心裁，把每個整點的鳴笛橋段命名，融入台鐵站名的吉祥諧音，例如永保安康、成功歸來、追分成功、台北大林（林北台大）、大慶台中（慶中台大）等。。記者盧逸峰／攝影
台鐵在台北車站東側廣場打造「3又1/2月台」，並把展示的LDK58蒸汽火車頭以及LDR2201柴油客車重新整修，成為全新亮點，今日特地安排學童認識鐵道文化。記者盧逸峰／攝影
台鐵在台北車站東側廣場打造「3又1/2月台」，並把展示的LDK58蒸汽火車頭以及LDR2201柴油客車重新整修，成為全新亮點，今日特地安排學童認識鐵道文化。記者盧逸峰／攝影
台鐵在台北車站東側廣場打造「3又1/2月台」，並把展示的LDK58蒸汽火車頭以及LDR2201柴油客車重新整修，成為全新亮點。記者盧逸峰／攝影
台鐵在台北車站東側廣場打造「3又1/2月台」，並把展示的LDK58蒸汽火車頭以及LDR2201柴油客車重新整修，成為全新亮點。記者盧逸峰／攝影

台鐵 台北車站 台大

延伸閱讀

台北車站地標 9月8日經典再現鳴笛啟程

號誌桿壓癱新手媽 彰化警方清查另9組也有安全之虞

油價降！明日起國內汽、柴油各調降0.1元及0.2元

南方澳大橋竟用「矽利康」補縫隙 鹽水鏽蝕吊索連環斷

相關新聞

王心恬變身旅遊部落客？遠赴瑞士辣秀美腿兼曬On跑鞋

很多人不知道王心恬除了是名模、自創保養品牌之外，更是一個「戶外咖」，不僅熱愛滑雪，更是馬拉松的常客。因此她日前受到運動品牌On昂跑的邀請，遠赴瑞士與各國專業好手，一同參與長達50公里越野路跑訓練，從早到晚的行程，讓王心恬在臉書上也直說「我腿要斷了！」

南二監受刑人161烘焙坊展手藝 月餅訂單破表要吃等明年

台南第二監獄培訓收容人烘焙技藝，取得丙級證照後轉入「161烘焙坊」持續實作、發揮所學。今年月餅主打以健康、養生、「不死甜...

台北車站新亮點 台鐵翻修舊車廂打造「3又1/2月台」

台北車站旁又有新亮點。台鐵局將原先展示在台北車站東側廣場的LDK58蒸汽火車頭以及LDR2201柴油客車重新整修，並打造...

爭取韓客來台觀光 邀韓星金宰佑夫妻任台灣觀光代言人

交通部觀光局為爭取疫後南韓旅客來台市場，宣布邀請韓星金宰佑擔任年度觀光代言人，金宰佑因風趣幽默受南韓民眾喜愛，且以愛妻愛...

超夢幻360度絕美玻璃屋！好丘「On The Road」超級好拍

好丘最新店型「On The Road在路上」，已於9月7日起正式於榕錦時光生活園區（原為台北刑務所）開幕，乃是全日式老宅...

胡適是張愛玲的神明級偶像？ 張迷讀張愛玲書信集解密

胡適與張愛玲是現代文學史中的代表性人物。兩人的寫作領域乍看天南地北，但兩人從家族到赴美經歷，其實有著千絲萬縷的關係。張學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。