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台北車站新亮點 台鐵翻修舊車廂打造「3又1/2月台」
台北車站旁又有新亮點。台鐵局將原先展示在台北車站東側廣場的LDK58蒸汽火車頭以及LDR2201柴油客車重新整修，並打造「3又1/2月台」，成為民眾親近鐵道文化的新亮點，今天上午舉行揭牌儀式，未來每天的早上8時到晚間6時，每個整點都會鳴笛。
台鐵局說，LDK58蒸汽火車頭以及LDR2201柴油客車已在台北車站東側展示11年，歷經風吹日曬，導致車輛脫漆鏽蝕，經台鐵局重新整修過後，仿造小說《哈利波特》中場景，建置參觀台、電波鐘等，打造成「3又1/2月台」，成為嶄新亮點。
台鐵也別出心裁，把每個整點的鳴笛橋段命名，融入台鐵站名的吉祥諧音，例如永保安康、成功歸來、追分成功、台北大林（林北台大）、大慶台中（慶中台大）等。
台鐵局說，LDK58是1923年日本車輛製造，運用於花東線窄軌之蒸氣機車，為早期活躍於花東線的主力蒸汽機車。1982年東線軌距拓寬完工後，LDK50型便全數報廢，1999年台鐵局台北機廠將LDK58整修。
台鐵局也說，LDR2201則是在1956年，花管處為發展交通營運之需，特別委託台北機廠仿照日本國鐵（JNR）湘南車型打造車身，運回花蓮機廠裝配200匹固敏式柴油引擎，供學生上下學通勤為主，故被稱為「學生仔車」，又因車身塗裝為下黃上白，當地人以「黃皮仔車」稱呼。
台鐵局說，LDK58及LDR2201於2011年台鐵百年文物特展時，移置台北車站東側連掛展示，並建置參觀台、電波鐘，以定時鳴笛的靜態展示。因展示車輛脫漆鏽蝕經重新整修，並於中秋節前夕竣工，以嶄新經典之樣貌，迎接台北車站來往旅客駐足拍照或打卡，鳴笛聲響時，也象徵台鐵將以新姿態展開啟程。
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