環團估全聯每年用上億件塑膠垃圾 籲減塑救台灣黑熊

台灣黑熊等保育類動物的排遺及飲用水源中，過去都曾驗到塑膠微粒，綠色和平今天在西門町一棟大樓外，完成為期三天高空攀爬、垂降的創意畫作，同時透過畫作表達，全聯超市每年至少產生1億件的塑膠垃圾，促請減塑、守護台灣黑熊。

畫作當中有代表全聯的福利熊，使用大量一次性塑膠包裝，一旁的台灣黑熊，則是承受愈來愈多入侵到牠家園的塑膠垃圾。綠色和平近期也發起「請全聯支援減塑」連署，2個月累積超過2萬名民眾支持。

綠色和平減塑專案主任張凱婷表示，以這次創意行動讓更多民眾知道，全聯在創造銷售佳績的背後，商品的塑膠包裝就產生了每年至少1億件的驚人塑膠垃圾，購物用塑膠袋、咖啡杯用量平均還以每年超過10%的幅度成長，這些都要全民，以及台灣野生動物埋單。

張凱婷說，全聯過去曾有為動物保育盡心的案例，以通路的號召力帶動產地改變，期待全聯董事長再次展現珍惜台灣、愛護環境的品牌精神，立刻承諾積極減塑，展現對台灣土地以及野生動物的關懷」。

這幅畫作動員了11位行動志工，將在西門紅樓外持續刊登一個月。志工蘇立丞表示，這次總共花費3個工作天，每天10個小時掛在空中作畫，坦白說很辛苦，但他自己也是全聯會員，每天都在家裡開伙，從全聯買回很多伴隨商品的不必要塑膠，希望有無塑消費的選擇權。

全聯最近加入蔬果裸賣和包裝減量的試辦通路，張凱婷說，短期、零星試辦還不夠，應該一鼓作氣承諾以2025年塑膠減半為目標，向全台公開減塑政策，全聯若在一個月內正面回應，綠色和平與志工也將會變更看板上的設計，讓大眾知道全聯的減塑承諾。