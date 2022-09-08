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超夢幻360度絕美玻璃屋！好丘「On The Road」超級好拍

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
全玻璃屋的設計，讓民眾可以享受日光灑落。圖／好丘提供
全玻璃屋的設計，讓民眾可以享受日光灑落。圖／好丘提供

好丘最新店型「On The Road在路上」，已於9月7日起正式於榕錦時光生活園區（原為台北刑務所）開幕，乃是全日式老宅園區中唯一「360度全採光玻璃屋建築」。店內也翻玩人氣產品，創新升級推出6款「厚將貝果」。全新店型首季也找來大稻埕生活風格名店「A Design & Life Project」進駐，更添夢幻感。

「On The Road在路上」首店位於金山南路與金華街口的「榕錦時光生活園區」。店名「On The Road」意指「在路上」，盼透過全新店型，將美好的美食與選物帶到街上，帶入社區，將來自台灣的好選擇帶上路讓更多人發現。園區內擁有多座日式老宅建築，On The Road在路上則是園區內唯一的360度玻璃屋，店內陽光自天窗灑落而下，映照周圍的老樹綠意盎然，空氣中滿是澄澈透明的清爽感，裡裡外外隨手取景都是夢幻畫面，即便拍照新手也可拍出IG美照。好丘更特別規劃專屬打卡牆，開放民眾合照後自由填入On The Road To ___________ ，大聲宣告自己想要On The Road的事。

全新店型每季邀請一個在地話題品牌，聯手打造期間限定選物店。首季登場的「A Design & Life Project」擅長於開發或發掘生活中不知名的好商品，本次以「Market（D&Market）」為主題，帶來眾多品牌熱賣以及首度登場的商品，讓民眾可以在絕美的玻璃屋內挑選美感物件。

好丘本次也將高人氣的厚醬貝果，升級為「厚將貝果」，以一層又一層的食材與夾心，堆疊出貝果大大的眼睛與個性，共有「與世無爭的煎茶將」、「堅持理想的柑橘將」、「享受當下的栗子將」、「容易感動的玫瑰將」、「直球對決的火腿將」以及「見過世面的牛肉將」等4甜2鹹款口味，僅於On The Road在路上獨家販售。

【On The Road在路上】

地址：台北市金華街161號 榕錦時光生活園區

營業時間：週一～週日 11:00～20:00 （9月8日因園區整修暫停營業）

店內座位：4席 以外帶為主

「On The Road在路上」採「360度全採光玻璃屋建築」設計。圖／好丘提供
「On The Road在路上」採「360度全採光玻璃屋建築」設計。圖／好丘提供
首季由大稻埕的「A Design & Life Project」進駐，帶來豐富的選物體驗。圖／好丘提供
首季由大稻埕的「A Design & Life Project」進駐，帶來豐富的選物體驗。圖／好丘提供
在城南玻璃屋內，享受自己一個人「在路上」的時光。圖／好丘提供
在城南玻璃屋內，享受自己一個人「在路上」的時光。圖／好丘提供
店內提供有4甜2鹹口味的升級款「厚將貝果」。圖／好丘提供
店內提供有4甜2鹹口味的升級款「厚將貝果」。圖／好丘提供

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