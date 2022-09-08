華山怪美展邀鐵達尼、BBC音樂會共襄盛舉 聽音樂享獨家看展優惠

獨立藝術攝影雜誌巡迴展「義大利怪美殿堂特展TOILETPAPER: The Studio」進入展期倒數，從藝術價值共享的初衷出發，主辦單位聯合數位文創邀請音樂表演活動共襄盛舉，憑「鐵達尼號電影音樂會」或「BBC 地球脈動ll 影像音樂會」票券，至現場購票即可享「兩人同行，一人免費」優惠。

來自義大利米蘭的雜誌《TOILETPAPER》，由當代藝術大師Maurizio Cattelan與時尚攝影寵兒Pierpaolo Ferrari共同打造，立體化的雜誌展間充滿超現實元素與鮮豔怪誕的圖像，反極簡主義的標誌性風格席捲了全球時尚圈，熱潮一路從歐美延燒至亞洲。本週末在臺北流行音樂中心登場的經典電影「鐵達尼號」與自然紀錄片權威「BBC 地球脈動ll」的音樂會，同樣透過藝術形式將當代典範共享給全球觀眾。主辦單位祭出跨越媒介的優惠合作，邀請喜愛影像與交響樂的觀眾至「怪美展」體驗全然不同的先鋒藝術創作。