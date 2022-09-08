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新一代AirPods Pro降噪更強大 亮點新功能都藏在細節裡

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全新AirPods Pro針對「通透模式」、「空間音訊」，以及使用者最愛的便利功能推出重大升級，降噪效果更高達前代的2倍。圖／蘋果提供
全新AirPods Pro針對「通透模式」、「空間音訊」，以及使用者最愛的便利功能推出重大升級，降噪效果更高達前代的2倍。圖／蘋果提供

這次蘋果發表會有點驚喜又不會太驚喜的是AirPods Pro推出了新品！第2代AirPods Pro耳機與充電盒的外型都沒有太大變化，僅在充電盒上新增了一個掛繩孔，更方便與包包固定在一起，不用再四處撈找。建議售價7,490元，將於日後在台灣開放線上和Apple Store App預訂，並於今年稍晚開始供貨。

不過，這次的功能更新其實不少，全新H2晶片帶來了更強大的聲學體驗，可達成相較前代AirPods Pro高達2倍的主動降噪效果，並達成「適應性通透模式」，搭配運用iPhone上的「原深感測」相機，更可以提供依照個人頭型、耳型進行調整的「個人化空間音訊」聆聽體驗。而先前一直被用戶敲碗的控制音量功能，終於在這次出現了，耳柄上新增了電容感應器，只要上下觸控滑動即可快速調整音量。

電池續航力與充電盒也有更新，新款AirPods Pro比第1代多出1.5小時的聆聽時間，在「主動式降噪」模式中，聆聽時間最長可達6小時，搭配充電盒還可享受長達30小時的聆聽時間。而全新設計的充電盒具備了抗汗抗水功能，新的「精確尋找」功能讓使用者能透過U1晶片支援的iPhone定位並尋找充電盒，內建的揚聲器則可發出響亮音效，更方便找尋落在包包內層、沙發夾縫的充電盒。另外更方便的是，新的充電盒除了支援MagSafe充電器、Qi認證的充電板或Lightning連接線之外，使用者現在還可以用Apple Watch充電器為AirPods Pro充電，外出旅行可以少帶一個充電器了。

AirPods的「個人化空間音訊」提供更身歷其境的聆聽體驗。圖／蘋果提供
AirPods的「個人化空間音訊」提供更身歷其境的聆聽體驗。圖／蘋果提供
全新充電盒配有實用的掛繩孔，並具備抗汗抗水功能。圖／蘋果提供
全新充電盒配有實用的掛繩孔，並具備抗汗抗水功能。圖／蘋果提供
全新XS尺寸耳塞套，為不同耳型的使用者提供更服貼舒適的設計。圖／蘋果提供
全新XS尺寸耳塞套，為不同耳型的使用者提供更服貼舒適的設計。圖／蘋果提供
Apple Store App免費提供AirPods（第2代）、AirPods（第3代）及AirPods Pro（第2代）充電盒鐫刻服務，用戶可為充電盒添加個人化Memoji、Animoji以及一系列精選貼紙設計。圖／蘋果提供
Apple Store App免費提供AirPods（第2代）、AirPods（第3代）及AirPods Pro（第2代）充電盒鐫刻服務，用戶可為充電盒添加個人化Memoji、Animoji以及一系列精選貼紙設計。圖／蘋果提供

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