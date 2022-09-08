新一代AirPods Pro降噪更強大 亮點新功能都藏在細節裡

這次蘋果發表會有點驚喜又不會太驚喜的是AirPods Pro推出了新品！第2代AirPods Pro耳機與充電盒的外型都沒有太大變化，僅在充電盒上新增了一個掛繩孔，更方便與包包固定在一起，不用再四處撈找。建議售價7,490元，將於日後在台灣開放線上和Apple Store App預訂，並於今年稍晚開始供貨。

不過，這次的功能更新其實不少，全新H2晶片帶來了更強大的聲學體驗，可達成相較前代AirPods Pro高達2倍的主動降噪效果，並達成「適應性通透模式」，搭配運用iPhone上的「原深感測」相機，更可以提供依照個人頭型、耳型進行調整的「個人化空間音訊」聆聽體驗。而先前一直被用戶敲碗的控制音量功能，終於在這次出現了，耳柄上新增了電容感應器，只要上下觸控滑動即可快速調整音量。