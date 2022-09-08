挑戰運動極限 Apple Watch Ultra強悍登場

在稍早舉辦的蘋果秋季發表會中，率先登場的是Apple Watch系列，除了不出所料推出了的Apple Watch Series 8、入門級的第2代Apple Watch SE之外，最搶眼的就是推出了全新專為專業戶外活動使用者所設計的Apple Watch Ultra。

在原本系列機種的功能基礎上，從外型、材質、錶盤、錶帶都為了專業使用者重新設計，採用49公釐鈦金屬錶殼與平整藍寶石水晶玻璃錶面，可依照個人化需求讓使用者自訂「動作」按鈕，專屬的「尋路者」錶面則可包含內建指南針的錶盤以及可容納至多8個複雜功能的空間，並且可擁有一般使用情況下最高36小時、全新低耗電模式下最長60小時的超長續航力。而為了滿足戶外活動的安全穩定與舒適性，Apple Watch Ultra也同時推出全新設計的越野錶環、高山錶環及海洋錶帶3款專屬新錶帶。Apple Watch Ultra只提供擁有行動網路的版本，建議售價25,900元，將於9月9日開放訂購，並於9月23日起開始供貨。

不只是外型設計，蘋果也針對了戶外各種險峻環境的需求設計了全新專屬Apple Watch Ultra的各項強大規格與功能，包括保護亮度最高可達2,000尼特的Retina顯示器，高對比國際橘色的全新「動作」按鈕，可輕鬆自訂包括「體能訓練」、「指南針航點」和「回溯」等各種功能。Apple Watch Ultra內建3個麥克風，透過演算法可降低環境音，在強風環境也能清晰通話。

針對耐力運動員、戶外極限運動的用戶來說，GPS功能至關重要，Apple Watch Ultra是系列首款同時整合L1與L5 GPS的精準雙頻GPS的產品，並使用最新的位置演算法，能為訓練和競賽提供最精準的距離、配速及路線資料。而蘋果這次終於也滿足了以往許多馬拉松、鐵人三項運動員的期望，全新的「多運動訓練」提供自動偵測功能，可輕鬆在訓練模式之間切換，且電池續航力足以讓多數使用者完成長途鐵人三項。

而Apple Watch Ultra也針對使用者的行動安全提供了更強大的支援，「回溯」功能會使用GPS資料來建立使用者曾到訪的路徑，如果使用者迷路或迷失方向，並需要協助重溯足跡，此功能將十分實用，緊急狀況下還可啟動86分貝警笛進行呼救。