創意料理＋6國選酒！恆隆行「第酒航廈」一秒飛出國

今年繼推出「拆解夜市」、「漁浪之間 洄瀾麵屋」等主題餐會後，恆隆行概念店「zonezone」9月全新規劃「第酒航廈 Terminal Wine」，同時集結葡萄酒代理商「法蘭絲」與預約制私廚「香頌私宅洋樓」，將各國創意餐點與英國、法國、德國、義大利等6國酒款相互搭配，引領民眾的味蕾與心靈在各國之間遨遊，帶來全新的感官體驗。

進行Dyson、coway等諸多品牌代理業務的「恆隆行」，近年打造品牌概念店「zonezone」，透過結合飲食、文化、體驗與服務的作法，藉此實現對生活的想像。「香頌私宅洋樓」則是擅長於融合法、義、歐陸風格菜色的創意料理。本次的「第酒航廈 Terminal Wine」，即是以香頌私宅洋樓的6道式餐點為基礎，搭配上由法蘭絲所搭配6個國家精選酒款，時間自9月19日至9月24日，採每日2梯次規劃。且早、晚梯次各搭配不同酒款（餐前、餐後酒皆相同），讓賓客盡興享受微醺時光。

以此次的午間菜單為例，先以「葡萄牙 葛拉漢酒廠 No.5 半甜型 白波特酒」擔任開場，以輕盈酒體帶來豐富的水果香氣。首道「魚子醬鮮蝦小點」則是將鹹香魚子醬搭配香煎鮮蝦，搭配酒款為「法國 杜道酒廠 杜道1號白酒」，本身富有熱帶水果香氣，正適合搭配海鮮料理。「德國豬腳酸菜可頌」則使用葡萄酒醋拌炒過的德國酸菜，為經典組合增添香氣，搭配酒款為「德國 沃洛斯城堡 夏日風情 蕾絲琳 QbA 白酒」，帶有礦物質風味，以及青蘋果、蜜桃等水果香氣、酒體平衡適中的特色。

菜單中另外規劃「義式肉醬千層麵 蘋果鴨胸」、「迷你小漢堡 凱薩綜合生菜Taco」等菜色，各自搭配酒款為「義大利 露飛諾酒廠 捷安提 DOCG 紅酒 (Sangiovese)」與「美國 羅尼史壯酒廠 索諾瑪系列 梅洛紅酒。最後擔任結尾的「白巧克力香草東佳豆乳酪蛋糕」、「抹茶柚子蕎麥茉莉花」，則以「葡萄牙 葛拉漢酒廠 10年陳年波特酒」相佐，豐富的堅果香氣與蜂蜜、無花果甜香與成熟的水果風味，為餐點帶來餘韻綿長的延續感。

除了午間酒款外，晚間酒款則選用了「葡萄牙 葛拉漢酒廠 No.5半甜型 白波特酒」、「法國 康蒂雅酒廠 康蒂雅 氣泡酒」、「德國 沃洛斯城堡 酒莊特選 蕾絲琳 QbA 白酒」、「義大利 露飛諾酒廠 經典歐維葉托白酒」、「美國 羅尼史壯酒廠 索諾瑪系列 卡貝納蘇維翁紅酒」等酒款。「第酒航廈 Terminal Wine」共計限量300席，現已開放預購，每人1,980元。