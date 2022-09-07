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創意料理＋6國選酒！恆隆行「第酒航廈」一秒飛出國

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
義式肉醬千層麵 蘋果鴨胸，搭配義大利 露飛諾酒廠 捷安提 DOCG 紅酒 (Sangiovese)。記者陳睿中／攝影
義式肉醬千層麵 蘋果鴨胸，搭配義大利 露飛諾酒廠 捷安提 DOCG 紅酒 (Sangiovese)。記者陳睿中／攝影

今年繼推出「拆解夜市」、「漁浪之間 洄瀾麵屋」等主題餐會後，恆隆行概念店「zonezone」9月全新規劃「第酒航廈 Terminal Wine」，同時集結葡萄酒代理商「法蘭絲」與預約制私廚「香頌私宅洋樓」，將各國創意餐點與英國、法國、德國義大利等6國酒款相互搭配，引領民眾的味蕾與心靈在各國之間遨遊，帶來全新的感官體驗。

進行Dyson、coway等諸多品牌代理業務的「恆隆行」，近年打造品牌概念店「zonezone」，透過結合飲食、文化、體驗與服務的作法，藉此實現對生活的想像。「香頌私宅洋樓」則是擅長於融合法、義、歐陸風格菜色的創意料理。本次的「第酒航廈 Terminal Wine」，即是以香頌私宅洋樓的6道式餐點為基礎，搭配上由法蘭絲所搭配6個國家精選酒款，時間自9月19日至9月24日，採每日2梯次規劃。且早、晚梯次各搭配不同酒款（餐前、餐後酒皆相同），讓賓客盡興享受微醺時光。

以此次的午間菜單為例，先以「葡萄牙 葛拉漢酒廠 No.5 半甜型 白波特酒」擔任開場，以輕盈酒體帶來豐富的水果香氣。首道「魚子醬鮮蝦小點」則是將鹹香魚子醬搭配香煎鮮蝦，搭配酒款為「法國 杜道酒廠 杜道1號白酒」，本身富有熱帶水果香氣，正適合搭配海鮮料理。「德國豬腳酸菜可頌」則使用葡萄酒醋拌炒過的德國酸菜，為經典組合增添香氣，搭配酒款為「德國 沃洛斯城堡 夏日風情 蕾絲琳 QbA 白酒」，帶有礦物質風味，以及青蘋果、蜜桃等水果香氣、酒體平衡適中的特色。

菜單中另外規劃「義式肉醬千層麵 蘋果鴨胸」、「迷你小漢堡 凱薩綜合生菜Taco」等菜色，各自搭配酒款為「義大利 露飛諾酒廠 捷安提 DOCG 紅酒 (Sangiovese)」與「美國 羅尼史壯酒廠 索諾瑪系列 梅洛紅酒。最後擔任結尾的「白巧克力香草東佳豆乳酪蛋糕」、「抹茶柚子蕎麥茉莉花」，則以「葡萄牙 葛拉漢酒廠 10年陳年波特酒」相佐，豐富的堅果香氣與蜂蜜、無花果甜香與成熟的水果風味，為餐點帶來餘韻綿長的延續感。

除了午間酒款外，晚間酒款則選用了「葡萄牙 葛拉漢酒廠 No.5半甜型 白波特酒」、「法國 康蒂雅酒廠 康蒂雅 氣泡酒」、「德國 沃洛斯城堡 酒莊特選 蕾絲琳 QbA 白酒」、「義大利 露飛諾酒廠 經典歐維葉托白酒」、「美國 羅尼史壯酒廠 索諾瑪系列 卡貝納蘇維翁紅酒」等酒款。「第酒航廈 Terminal Wine」共計限量300席，現已開放預購，每人1,980元。

【提醒您：酒後不開車，開車不喝酒】

法蘭絲為本次活動規劃2組、6國的精選酒款。記者陳睿中／攝影
法蘭絲為本次活動規劃2組、6國的精選酒款。記者陳睿中／攝影
迷你小漢堡 凱薩綜合生菜Taco，適合搭配美國 羅尼史壯酒廠 索諾瑪系列 梅洛紅酒。記者陳睿中／攝影
迷你小漢堡 凱薩綜合生菜Taco，適合搭配美國 羅尼史壯酒廠 索諾瑪系列 梅洛紅酒。記者陳睿中／攝影
魚子醬鮮蝦小點，搭配酒款為「法國 杜道酒廠 杜道1號白酒」。記者陳睿中／攝影
魚子醬鮮蝦小點，搭配酒款為「法國 杜道酒廠 杜道1號白酒」。記者陳睿中／攝影
抹茶柚子蕎麥茉莉花。記者陳睿中／攝影
抹茶柚子蕎麥茉莉花。記者陳睿中／攝影
白巧克力香草東佳豆乳酪蛋糕，可搭配「葡萄牙 葛拉漢酒廠 10年陳年波特酒」。記者陳睿中／攝影
白巧克力香草東佳豆乳酪蛋糕，可搭配「葡萄牙 葛拉漢酒廠 10年陳年波特酒」。記者陳睿中／攝影
德國豬腳酸菜可頌，搭配酒款為「德國 沃洛斯城堡 夏日風情 蕾絲琳 QbA 白酒。記者陳睿中／攝影
德國豬腳酸菜可頌，搭配酒款為「德國 沃洛斯城堡 夏日風情 蕾絲琳 QbA 白酒。記者陳睿中／攝影

義大利 德國 紅酒

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