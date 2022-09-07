全球首間「ROGYM電競健身房」快閃華山 參與課程送ROG潮帥禮盒

許多人可能不知道電競也是正式的運動項目之一，這次ROG玩家共和國更將電競與健身概念真正結合在一起，即日起至9月12日於台北華山1914文化創意產業園區打造期間限定「ROGYM電競健身房」，號召玩家在充滿電競潮酷氛圍的場館中，體驗最新ROG高效能電競筆電與ROG Slash電競潮品，同時挑戰拳擊、滑雪、競技滑板及地板核心運動等訓練，鼓勵玩家拿出「天生無懼」態度，揪隊友一起到「ROGYM電競健身房」闖關拿好禮。

「ROGYM電競健身房」共設立5大關卡，一進場以ROG Strix SCAR 17 SE機身隱形噴墨概念打造隱形墨水通道，為闖關揭開序幕；「勝利者擂台」感受ROG STRIX 系列筆電的強大效能，並在拳擊擂台展現力量與速度，拍攝專屬留念照；「裝備上身」供玩家在潮流衣帽間，盡情以ROG Slash電競潮品穿搭自我風格；「漂浮者基地」陳設漂浮滑板場，呼應ROG Flow系列的輕巧、多工、可翻轉；最後在「無懼 釋放極限」關卡，玩家將站上滑雪訓練機，藉ROG Zephyrus Duo 16大型筆電螢幕，感受滑雪競速快感。

「ROGYM拳擊課程」也開放玩家報名，凡參與課程即可帶回ROG潮帥禮盒，內含ROG美式經典水壺、毛巾、彈力帶與ROG限定瓶裝水，完成指定體驗任務再抽ROG超潮好禮，獎品有ROG Slash小方包、Alan Walker或ROG周邊配件。