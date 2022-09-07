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名牌搶巨星！LV簽下布萊德利庫柏、碧昂絲再戴TIFFANY
一張人人認識的臉，能表達的勝過千言萬語。路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）宣布著名好萊塢演員/導演布萊德利庫柏（Bradley Cooper）擔任路易威登Tambour 20周年腕表形象大使。而去年首度與西洋流行天後碧昂絲（Beyoncé）的美國珠寶品牌Tiffany & Co.，也釋出雙方再次全新廣告大片「LOSE YOURSELF IN LOVE」慶祝各種不同的愛，包括自我、愛情和與人之間的親密關係。
Tambour腕表系列是路易威登於2002年跨入製表領域時所推出的第一枚表款，今年歡慶20週年，推出集大成的限量Tambour Twenty腕表，向原版Tambour的經典元素致敬，隨附一只訂製Monogram帆布迷你腕表箱。這次擔任Tambour Twenty形象大使的布萊德利庫柏，曾獲得九項奧斯卡提名與多項國際重量級獎項認可，並將於2023年上映的電影《音樂大師Maestro》中一次擔綱導演、男主角、聯合編劇和製片人等多重身分，展現過人才華，內外兼修的形象備受讚譽。
葛萊美獎得主碧昂絲，繼上次在廣告中配戴了品牌的重逾128.54克拉的傳奇黃鑽Tiffany Diamond與丈夫JAY-Z一起拍攝「About Love」之後，全新「LOSE YOURSELF IN LOVE」廣告大片中碧昂絲則配戴了一條專為此全新形象廣告訂製的Tiffany HardWear項鍊，以女性強韌勇敢的態度擁抱愛的無限可能。此項鍊由Tiffany & Co.珠寶設計創新工作坊歷時40多小時手工組裝和拋光，以現有Tiffany HardWear三倍比例所打造，將於全新「LOSE YOURSELF IN LOVE」計畫期間限量發售。
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