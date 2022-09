名牌搶巨星！LV簽下布萊德利庫柏、碧昂絲再戴TIFFANY

一張人人認識的臉,能表達的勝過千言萬語。路易威登(Louis Vuitton,簡稱LV)宣布著名好萊塢演員/導演布萊德利庫柏(Bradley Cooper)擔任路易威登Tambour 20周年腕表形象大使。而去年首度與西洋流行天後碧昂絲(Beyoncé)的美國珠寶品牌Tiffany & Co.,也釋出雙方再次全新廣告大片「LOSE YOURSELF IN LOVE」慶祝各種不同的愛,包括自我、愛情和與人之間的親密關係。

Tambour腕表系列是路易威登於2002年跨入製表領域時所推出的第一枚表款,今年歡慶20週年,推出集大成的限量Tambour Twenty腕表,向原版Tambour的經典元素致敬,隨附一只訂製Monogram帆布迷你腕表箱。這次擔任Tambour Twenty形象大使的布萊德利庫柏,曾獲得九項奧斯卡提名與多項國際重量級獎項認可,並將於2023年上映的電影《音樂大師Maestro》中一次擔綱導演、男主角、聯合編劇和製片人等多重身分,展現過人才華,內外兼修的形象備受讚譽。