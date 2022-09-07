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名牌搶巨星！LV簽下布萊德利庫柏、碧昂絲再戴TIFFANY

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
TIFFANY再次攜手好萊塢巨星碧昂絲拍攝全新形象廣告LOSE YOURSELF IN LOVE。圖／TIFFANY提供
TIFFANY再次攜手好萊塢巨星碧昂絲拍攝全新形象廣告LOSE YOURSELF IN LOVE。圖／TIFFANY提供

一張人人認識的臉，能表達的勝過千言萬語。路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）宣布著名好萊塢演員/導演布萊德利庫柏（Bradley Cooper）擔任路易威登Tambour 20周年腕表形象大使。而去年首度與西洋流行天後碧昂絲（Beyoncé）的美國珠寶品牌Tiffany & Co.，也釋出雙方再次全新廣告大片「LOSE YOURSELF IN LOVE」慶祝各種不同的愛，包括自我、愛情和與人之間的親密關係。

Tambour腕表系列是路易威登於2002年跨入製表領域時所推出的第一枚表款，今年歡慶20週年，推出集大成的限量Tambour Twenty腕表，向原版Tambour的經典元素致敬，隨附一只訂製Monogram帆布迷你腕表箱。這次擔任Tambour Twenty形象大使的布萊德利庫柏，曾獲得九項奧斯卡提名與多項國際重量級獎項認可，並將於2023年上映的電影《音樂大師Maestro》中一次擔綱導演、男主角、聯合編劇和製片人等多重身分，展現過人才華，內外兼修的形象備受讚譽。

葛萊美獎得主碧昂絲，繼上次在廣告中配戴了品牌的重逾128.54克拉的傳奇黃鑽Tiffany Diamond與丈夫JAY-Z一起拍攝「About Love」之後，全新「LOSE YOURSELF IN LOVE」廣告大片中碧昂絲則配戴了一條專為此全新形象廣告訂製的Tiffany HardWear項鍊，以女性強韌勇敢的態度擁抱愛的無限可能。此項鍊由Tiffany & Co.珠寶設計創新工作坊歷時40多小時手工組裝和拋光，以現有Tiffany HardWear三倍比例所打造，將於全新「LOSE YOURSELF IN LOVE」計畫期間限量發售。

Tiffany HardWear 18K金鍊結設計鑲鑽項鍊，204萬5,000元。圖／TIFFANY提供
Tiffany HardWear 18K金鍊結設計鑲鑽項鍊，204萬5,000元。圖／TIFFANY提供
布萊德利庫柏擔任路易威登Tambour 20周年腕表形象大使。圖／路易威登提供
布萊德利庫柏擔任路易威登Tambour 20周年腕表形象大使。圖／路易威登提供
TIFFANY VICTORIA®鉑金鑲鑽項鍊，278萬元；TIFFANY VICTORIA®鉑金鑲鑽項鍊，37萬3,000元。圖／TIFFANY提供
TIFFANY VICTORIA®鉑金鑲鑽項鍊，278萬元；TIFFANY VICTORIA®鉑金鑲鑽項鍊，37萬3,000元。圖／TIFFANY提供
TIFFANY再次攜手好萊塢巨星碧昂絲拍攝全新形象廣告LOSE YOURSELF IN LOVE。圖／TIFFANY提供
TIFFANY再次攜手好萊塢巨星碧昂絲拍攝全新形象廣告LOSE YOURSELF IN LOVE。圖／TIFFANY提供
布萊德利庫柏擔任路易威登Tambour 20周年腕表形象大使。圖／路易威登提供
布萊德利庫柏擔任路易威登Tambour 20周年腕表形象大使。圖／路易威登提供
TIFFANY再次攜手好萊塢巨星碧昂絲拍攝全新形象廣告LOSE YOURSELF IN LOVE。圖／TIFFANY提供
TIFFANY再次攜手好萊塢巨星碧昂絲拍攝全新形象廣告LOSE YOURSELF IN LOVE。圖／TIFFANY提供
Tiffany HardWear 18K金鍊結設計項鍊，47萬8,000元。圖／TIFFANY提供
Tiffany HardWear 18K金鍊結設計項鍊，47萬8,000元。圖／TIFFANY提供
Tiffany Lock 18K金鑲鑽手鐲，94萬9,000元。圖／TIFFANY提供
Tiffany Lock 18K金鑲鑽手鐲，94萬9,000元。圖／TIFFANY提供
布萊德利庫柏擔任路易威登Tambour 20周年腕表形象大使。圖／路易威登提供
布萊德利庫柏擔任路易威登Tambour 20周年腕表形象大使。圖／路易威登提供
布萊德利庫柏擔任路易威登Tambour 20周年腕表形象大使。圖／路易威登提供
布萊德利庫柏擔任路易威登Tambour 20周年腕表形象大使。圖／路易威登提供
TIFFANY再次攜手好萊塢巨星碧昂絲拍攝全新形象廣告LOSE YOURSELF IN LOVE。圖／TIFFANY提供
TIFFANY再次攜手好萊塢巨星碧昂絲拍攝全新形象廣告LOSE YOURSELF IN LOVE。圖／TIFFANY提供
TIFFANY再次攜手好萊塢巨星碧昂絲拍攝全新形象廣告LOSE YOURSELF IN LOVE。圖／TIFFANY提供
TIFFANY再次攜手好萊塢巨星碧昂絲拍攝全新形象廣告LOSE YOURSELF IN LOVE。圖／TIFFANY提供
Tiffany T1 18K金寬版鋪鑲鑽石戒指，19萬8,000元；Tiffany T1 18K金寬版鋪鑲鑽石手環，105萬5,000元。圖／TIFFANY提供
Tiffany T1 18K金寬版鋪鑲鑽石戒指，19萬8,000元；Tiffany T1 18K金寬版鋪鑲鑽石手環，105萬5,000元。圖／TIFFANY提供

Tiffany 廣告 腕表

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