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超浮誇歐式城堡在嘉義 絕美噴泉、長廊道好拍還能變美

聯合報／ 記者劉小川／嘉義即時報導
全台最高50公尺的歐式穹頂。圖／佐登妮絲提供
全台最高50公尺的歐式穹頂。圖／佐登妮絲提供

超浮誇的歐式巴洛克風格城堡，出現在嘉義！擁有以希臘古典長柱築成的全台最長200公尺巴洛克風廊道、全台最高50公尺的歐式穹頂、4萬平方公尺的歐式景觀花園、全台唯一的媲美歐洲協和廣場雕塑噴泉景觀等，幾乎隨便都超好拍，還能彷彿一秒到歐洲。而打造這座城堡的背後，其實是佐登妮絲的生技園區，內有12大國際級實驗室，來拍照、打卡，還能肌膚檢測，客製香氛、買到優質且超值的保養品。

擁有30多年保養品研發製造經驗的佐登妮絲，特別在嘉義，以巴洛克式風格城堡打造的生技園區，除了外觀驚人外，內部有12大國際實驗室，包括全台業界唯一的香氛實驗室、少見的P2生物安全實驗室、確保產品在各種環境極限測試的安定性實驗室、生物技術實驗室、真空昇華實驗室等，也能讓參觀者一探保養品研發過程。

內部還包括自動化的生產線、無塵室、使用醫療級純水的智慧工廠，設置透明走道讓大家參觀，可看出佐登妮絲研發與製造的高規格與堅持。

該座歐式城堡，還取得台灣綠建築標章（EEWH）候選合格證書，預計取得美國LEED綠建築標章，周遭有大量的景觀花園包圍，還有太陽能發電、雨水回收、用水循環等，代表著佐登妮絲永續與對環境友善。

而整座城堡園區，設置有19處打卡店，有希臘長柱風格的廊道、歐式穹頂、500顆落羽松，最美的是歐式噴泉，一秒就來到歐洲的感覺。

園區內也提供AI智慧魔鏡，透過大數據的智慧膚質檢測，分析膚況，也提供專業服務，而明星產品龍血系列，以光影劇場方式呈現，現場還有DIY實作教室，教導調配屬於自己的香氛，另外也打造專屬餐點、下午茶，一整天都能在裡面玩耍。

佐登妮絲旗下品牌「珍朵絲特」，把來自秘魯的龍血樹脂萃取融入保養品中，「龍血求麗精華」更問鼎有英國美妝奧斯卡之稱的Pure Beauty Global Awarsd，也是代言人胡宇威的愛用品。現在也推出佐登妮絲龍血求麗精華30ml、龍血求麗修護乳80ml的經典修護組合，特惠5折1,290元，在佐登妮絲商城、康是美等通路販售。

佐登妮絲歐式城堡中，有200公尺的長柱廊道超好拍。圖／佐登妮絲提供
佐登妮絲歐式城堡中，有200公尺的長柱廊道超好拍。圖／佐登妮絲提供
佐登妮絲城堡擁有超過19處打卡點，全園區以巴洛克式建築構成充滿典雅浪漫氛圍，讓你一秒到歐洲。圖／佐登妮絲提供
佐登妮絲城堡擁有超過19處打卡點，全園區以巴洛克式建築構成充滿典雅浪漫氛圍，讓你一秒到歐洲。圖／佐登妮絲提供
台灣最大的保養品生技實驗室，頂規打造精品級保養。圖／佐登妮絲提供
台灣最大的保養品生技實驗室，頂規打造精品級保養。圖／佐登妮絲提供
佐登妮絲城堡中的琦琦公主噴泉。圖／佐登妮絲提供
佐登妮絲城堡中的琦琦公主噴泉。圖／佐登妮絲提供
萃香師學堂打造個人專屬精油。圖／佐登妮絲提供
萃香師學堂打造個人專屬精油。圖／佐登妮絲提供
佐登妮絲城堡在嘉義，在城堡裡高規格打造頂級保養品。圖／佐登妮絲提供
佐登妮絲城堡在嘉義，在城堡裡高規格打造頂級保養品。圖／佐登妮絲提供
在佐登妮絲城堡內還能體驗獨家開發的智能魔鏡，現場檢測膚質，選用最適合自己的保養品。圖／佐登妮絲提供
在佐登妮絲城堡內還能體驗獨家開發的智能魔鏡，現場檢測膚質，選用最適合自己的保養品。圖／佐登妮絲提供
佐登妮絲城堡內含12大國際級實驗室，從產品原料品質、安定、安全、精準功效、有效性及穩定性等方面嚴格把關。圖／佐登妮絲提供
佐登妮絲城堡內含12大國際級實驗室，從產品原料品質、安定、安全、精準功效、有效性及穩定性等方面嚴格把關。圖／佐登妮絲提供

佐登妮絲 綠建築 洛克

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