快訊

暗酸楊丞琳「笑死」被網友罵爆 內政部悄悄刪改臉書貼文

14歲國中生「持槍」搶銀樓畫面曝光 被跆拳道黑帶店員徒手擒拿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彩虹圈黑白配！雅典 X 寶鴻堂鐘表 海空鑑賞會即日開展

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Lady Diver美人魚潛水彩虹限量腕表，39毫米、UN-816自動上鍊機芯、防水300米，表圈鑲嵌紅寶石、海藍寶石、黄玉、沙弗萊石與藍寶石合計約40顆，42萬6,500元。圖 / Ulysse Nardin提供
Lady Diver美人魚潛水彩虹限量腕表，39毫米、UN-816自動上鍊機芯、防水300米，表圈鑲嵌紅寶石、海藍寶石、黄玉、沙弗萊石與藍寶石合計約40顆，42萬6,500元。圖 / Ulysse Nardin提供

擁有無限生機和豐富多樣物種的海洋，總是陸地人們想望的彼方。一向推廣保育鯊魚、生態保育的瑞士高級鐘表品牌雅典（Ulysse Nardin），今日甫於於寶鴻堂鐘表台北忠孝店舉辦了「雅典表2022新品鑑賞會」，除了有八月甫於日內瓦發表的閃亮新品，更邀請新生代男星羅宏正出席，並配戴上了潛水系列大白鯊計時碼表限量款，帥氣也吸睛。

曾演出電視劇《和鯊魚接吻》的羅宏正主動提起了手上表款與鯊魚的意外巧合，而他特別對表款上的鯊魚圖騰特別感興趣，會讓他聯想到雅典長期透入鯊魚保育的議題，也提醒、激勵自己，要一如品牌尤里西斯的精神、時時向未知挑戰。

雅典上個月在日內瓦鐘表日（Geneva Watch Days）發表了眾多新品，包含兼具專業性能與閃耀寶石鑲嵌的Lady Diver美人魚潛水彩虹限量腕表共有黑白二色，以及讓人聯想到浩瀚銀河星空的Freak X砂金石腕表，從深邃海洋以致無窮天際，也正是表展以「時空無界•縱貫海天」為主題的由來。

其中羅宏正手上的潛水系列計時碼表大白鯊限量款，是以44毫米鈦金屬表殼搭配品牌具備矽游絲的UN-150 自動上鍊機芯，銀、白二色的組合時髦而不受場合限制，同時每售出一只表款、銷售額的1%都將捐贈予非營利鯊魚研究組織，全球限量300只；而八月甫問世的Lady Diver美人魚潛水彩虹限量腕表則有黑、白兩種顏色，並皆在表圈鑲嵌上了紅寶石、海藍寶石、黄玉、沙弗萊石和藍寶石，像是將彩虹、好運與氣場，雖身自帶。39毫米的尺寸並具備300米防水性能。

鑑賞會已由即日起開始，地點將在寶鴻堂台北忠孝店舉行，並將持續至9月18日（日）為止。

羅宏正過去曾演出電視劇《和鯊魚接吻》，也是今日手上配戴的表款帶來意外巧合。圖 / 寶鴻堂鐘表提供
羅宏正過去曾演出電視劇《和鯊魚接吻》，也是今日手上配戴的表款帶來意外巧合。圖 / 寶鴻堂鐘表提供
Lady Diver美人魚潛水彩虹限量腕表，39毫米、UN-816自動上鍊機芯、防水300米，表圈鑲嵌紅寶石、海藍寶石、黄玉、沙弗萊石與藍寶石合計約40顆，42萬6,500元。圖 / Ulysse Nardin提供
Lady Diver美人魚潛水彩虹限量腕表，39毫米、UN-816自動上鍊機芯、防水300米，表圈鑲嵌紅寶石、海藍寶石、黄玉、沙弗萊石與藍寶石合計約40顆，42萬6,500元。圖 / Ulysse Nardin提供
羅宏正對表款上的鯊魚圖騰特別感興趣，會讓他聯想到雅典長期透入鯊魚保育的議題，也提醒、激勵自己，要一如品牌尤里西斯的精神、時時向未知挑戰。圖 / 寶鴻堂鐘表提供
羅宏正對表款上的鯊魚圖騰特別感興趣，會讓他聯想到雅典長期透入鯊魚保育的議題，也提醒、激勵自己，要一如品牌尤里西斯的精神、時時向未知挑戰。圖 / 寶鴻堂鐘表提供
潛水系列世界環球帆船賽腕表，機芯零件95%來自表廠30公里以內地區、以嘗試減少碳足跡，並有50%使用再生材料製成，訂價36萬400元。圖 / Ulysse Nardin提供
潛水系列世界環球帆船賽腕表，機芯零件95%來自表廠30公里以內地區、以嘗試減少碳足跡，並有50%使用再生材料製成，訂價36萬400元。圖 / Ulysse Nardin提供
羅宏正手上的潛水系列計時碼表大白鯊限量款，是以44毫米鈦金屬表殼搭配品牌具備矽游絲的UN-150 自動上鍊機芯，每售出一只表款、銷售額的1%都將捐贈予非營利鯊魚研究組織。圖 / Ulysse Nardin提供
羅宏正手上的潛水系列計時碼表大白鯊限量款，是以44毫米鈦金屬表殼搭配品牌具備矽游絲的UN-150 自動上鍊機芯，每售出一只表款、銷售額的1%都將捐贈予非營利鯊魚研究組織。圖 / Ulysse Nardin提供
「雅典表2022新品鑑賞會」已由即日起於寶鴻堂台北忠孝店舉行，並將持續至9月18日（日）為止。 圖 / 寶鴻堂鐘表提供
「雅典表2022新品鑑賞會」已由即日起於寶鴻堂台北忠孝店舉行，並將持續至9月18日（日）為止。 圖 / 寶鴻堂鐘表提供

鯊魚 雅典 品牌

延伸閱讀

澎湖漁船菲籍船員落海 海空搜尋中

瘦子MV女主角茁劇場驚艷演出 試鏡「心臟差點跳出來」

「推理」推到歇斯底里！羅宏正拍爛門、木屑刺手掌見血

羅宏正「哭到沒有眼淚」 驚喜「天使來幫忙」順利收工

相關新聞

金鐘57／温昇豪穿紅衣討喜氣！與郭子乾競逐金鐘視帝 笑稱「網內互打」

温昇豪今日受邀替時尚品牌秋冬系列上市活動站台，選擇一身紅亮相，由於適逢金鐘獎入圍名單同時公布，本來是很平常心看待的他，當得知再度以「茶金」入圍最佳男主角後，還是難掩興奮，直呼「很開心」，並表示穿紅衣真的有用。

彩虹圈黑白配！雅典 X 寶鴻堂鐘表 海空鑑賞會即日開展

擁有無限生機和豐富多樣物種的海洋，總是陸地人們想望的彼方。一向推廣保育鯊魚、生態保育的瑞士高級鐘表品牌雅典（Ulysse...

6品牌齊推「軟殼蟹」系列餐 義大利麵到咖哩都吃得到

螃蟹是秋季代表性的美食，但常因撥殼不易而令人卻步，實在可惜。慕里諾餐飲集團集結旗下鳥丈爐端燒、BEPPIN PASTA、...

温昇豪穿J.Lindeberg紅衣現身！自招年過40造型變花俏

以時尚高爾夫球裝起家的設計師品牌J.Lindeberg上市秋冬系列男裝，邀請甫入圍金鐘獎最佳男主角的温昇豪站台詮釋。鮮少穿亮色的他也挑選了紅色為主的服飾現身，還表示「看起來很喜氣」，而且穿著時既時尚又舒服。

快樂滾滾而來！梵克雅寶Lucky Spring戴出自己專屬幸運

幸運，是法國珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）最珍視的價值之一。經常從大自然汲取創作靈感的梵克雅寶...

莫莉超性感露背驚豔巴黎 與DUA LIPA同台比美不輸人

當紅時尚KOL莫莉以超性感的露背深V禮服，驚豔巴黎，她受YSL邀請前往巴黎出席YSL自由不羈全球記者會，還與自由不羈香精...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。