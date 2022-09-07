彩虹圈黑白配！雅典 X 寶鴻堂鐘表 海空鑑賞會即日開展

擁有無限生機和豐富多樣物種的海洋，總是陸地人們想望的彼方。一向推廣保育鯊魚、生態保育的瑞士高級鐘表品牌雅典（Ulysse Nardin），今日甫於於寶鴻堂鐘表台北忠孝店舉辦了「雅典表2022新品鑑賞會」，除了有八月甫於日內瓦發表的閃亮新品，更邀請新生代男星羅宏正出席，並配戴上了潛水系列大白鯊計時碼表限量款，帥氣也吸睛。

曾演出電視劇《和鯊魚接吻》的羅宏正主動提起了手上表款與鯊魚的意外巧合，而他特別對表款上的鯊魚圖騰特別感興趣，會讓他聯想到雅典長期透入鯊魚保育的議題，也提醒、激勵自己，要一如品牌尤里西斯的精神、時時向未知挑戰。

雅典上個月在日內瓦鐘表日（Geneva Watch Days）發表了眾多新品，包含兼具專業性能與閃耀寶石鑲嵌的Lady Diver美人魚潛水彩虹限量腕表共有黑白二色，以及讓人聯想到浩瀚銀河星空的Freak X砂金石腕表，從深邃海洋以致無窮天際，也正是表展以「時空無界•縱貫海天」為主題的由來。

其中羅宏正手上的潛水系列計時碼表大白鯊限量款，是以44毫米鈦金屬表殼搭配品牌具備矽游絲的UN-150 自動上鍊機芯，銀、白二色的組合時髦而不受場合限制，同時每售出一只表款、銷售額的1%都將捐贈予非營利鯊魚研究組織，全球限量300只；而八月甫問世的Lady Diver美人魚潛水彩虹限量腕表則有黑、白兩種顏色，並皆在表圈鑲嵌上了紅寶石、海藍寶石、黄玉、沙弗萊石和藍寶石，像是將彩虹、好運與氣場，雖身自帶。39毫米的尺寸並具備300米防水性能。